"Die Bilder gehen einem tagelang durch den Kopf"

Die Minuten fühlten sich wie eine Ewigkeit an. Angelika Klaes und ihr Mann Christian haben einem 65-Jährigen, dem bei einem Verkehrsunfall der rechte Arm im Schulterbereich abgetrennt wurde, durch ihr beherztes Eingreifen das Leben gerettet. "Ich hab mir nicht gedacht, dass er das überlebt", sagt die Intensivkrankenschwester, die im Keplerklinikum arbeitet.

Rückblick: Es ist der 7. Oktober. Das Paar ist auf dem Weg nach Hause, als auf der bayerischen A3 in Höhe Offenberg ein schwerer Unfall passiert. Ein Autofahrer übersieht einen vor ihm fahrenden Lkw, prallt mit voller Wucht gegen den Anhänger. Der Wagen wird in ein Feld geschleudert. Angelika Klaes, die den Unfall sieht, zögert keine Sekunde, hält an und läuft zu den verunfallten Männern.

"In so einem Moment denkt man nicht nach. Im Spital hat man die Ausrüstung, am Unfallort konnte ich nicht viel tun, außer Handschuhe anziehen und fest auf die Wunde drücken, damit er nicht verblutet. Er wollte meine Hände immer wegdrücken, weil er so starke Schmerzen hatte. Es war sehr erstaunlich, dass er trotz der schweren Verletzung die ganze Zeit bei Bewusstsein war", sagt die 55-Jährige. Die Minuten, bis ein Notarzt eintraf, seien ihr wie eine Ewigkeit vorgekommen. Auch ihr Mann, der als Pflegeassistent ebenfalls im Keplerklinikum arbeitet, war bei der Versorgung des 65-Jährigen dabei. "Meine Frau hat sich zu ihm in das Auto gesetzt und ihn auf Englisch beruhigt. Ich glaube, allein zu wissen, dass jemand da ist, hat ihm geholfen", schildert Christian Klaes. Die Freude ist groß und den beiden auch vier Monate nach den Geschehnissen noch anzusehen, als sie erfahren, dass der Serbe den Unfall trotz der schweren Verletzung tatsächlich überlebt hat.

"Im Nachhinein betrachtet, macht man in so einer Situation alles automatisch. Ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern, auch nicht, wie ich über den Zaun geklettert bin."

Zu Hause habe das Paar immer wieder über den Unfall gesprochen: "Die Bilder gehen einem tagelang durch den Kopf, auch wenn für mich berufsbedingt der Anblick nicht so schlimm war", sagt Angelika Klaes.

Bayern würdigen Rettung

Diese Lebensrettung honoriert auch die bayerische Polizei und zeichnet die Linzer für ihr Engagement aus. Überreicht hat die Ehrung aus Bayern Oberösterreichs Landespolizeidirektor Andreas Pilsl: "Ich war gespannt, wer die Helden sind", sagt Pilsl und bedankt sich bei den Linzern. "Wir sind oft auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. In diesem Fall ist sie direkt spürbar."

