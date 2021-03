In zwei oberösterreichischen Bezirken beobachten die Behörden die Corona-Fallzahlen derzeit mit Anspannung: In Braunau und Vöcklabruck rückt die Sieben-Tage-Inzidenz der kritischen 400er-Marke nahe. Braunau war laut Angaben der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Montag mit 383,7 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen aufgerechnet auf 100.000 Einwohner der Corona-Hotspot des Landes. Auf Platz zwei folgt Vöcklabruck mit einem Wert von 375,8.