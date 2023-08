Die besten Schlechtwetteraktivitäten mit Kindern in Linz und Umgebung

Schlossmuseum, Grottenbahn oder Ars Electronica Center: Das sind die altbekannten Schlechtwetter-Ausflüge. Doch Oberösterreich hat noch vieles mehr zu bieten.

Evolutionsmuseum, Schmiding

Am Gelände des Zoo Schmiding befindet sich das Evolutionsmuseum mit über 1000 internationalen Exponaten. Das Museum ermöglicht eine Zeitreise durch die physische und geistige Evolution der Menschheit und der Welt, die für Eltern und Kinder vieles zu bieten hat. Nicht nur die Evolution der Vergangenheit steht im Mittelpunkt sondern auch vorausblickend, die der Zukunft und der künstlichen Intelligenz. Im 2. Obergeschoss des Museums gibt es speziell für die kleinen Besucher ein spannendes Umfeld, wo auch selbst geforscht werden kann.

Die kleinen Forscher können auch an Ausgrabungen teilnehmen. Bild: Fischer Josef

OÖ Volkskultur erleben - Workshops

In den letzten Ferienwochen, bis 9. September werden ein paar mal pro Woche von Mitgliedsverbänden des oberösterreichischen Forums für Volkskultur Aktionen angeboten, die alle in Linz oder Umgebung stattfinden. In den verschiedenen Workshops wird hauptsächlich die Kreativität der Kinder gefördert: Theaterspielen, das Bauen von Weihnachtskrippen, malen und singen sind die Inhalte von manchen dieser Kurse.

Kletterhallen in Linz und Umgebung

Wenn man trotz schlechtem Wetter sportlich bleiben möchte, sind die Kletterhallen in Linz und Umgebung die perfekte Möglichkeit das zu tun. Man kann zwischen dem Steinbock am Fuße des Linzer Froschbergs, dem Kletterzentrum "Am Turm" in Linz-Urfahr oder der Kletterhalle Linz/Auwiesen wählen. Bei jeder dieser Hallen werden neben Erwachsenenkursen auch Kinderkurse angeboten.

Im Kletterzentrum am Turm in Linz-Urfahr können auch Kinder Spaß beim Klettern haben. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Biologiezentrum, Linz-Dornach

Mit mehr als 16 Millionen Objekten hat das Linzer Biologiezentrum die größte naturkundige Sammlung Oberösterreichs und besetzt österreichweit den zweiten Platz. Das Zentrum widmet sich dem Sammeln, Bewahren und Erforschen und übermittelt Wissen zur Tier-, Pflanzen- und Pilzwelt. Regelmäßig gibt es Schwerpunktausstellungen, wie zum Tintenfisch oder zu Schnecken, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder sehr interessant sein können. Das Museum hat die ganze Woche lang bei freiem Eintritt geöffnet.

Voestalpine Stahlwelt

Für Eltern mit Kindern von 6 bis maximal 15 Jahren ist eine Familienführung durch die Stahlwelt der Voestalpine ein idealer Programmpunkt bei Schlechtwetter. Vor allem in der restlichen Ferienzeit bietet die Voest mehrmals in der Woche Führungen an, auch eine Werkstour kann zusätzlich unternommen werden. Da bei einer Führung nur 50 Personen teilnehmen können, ist es empfehlenswert die Tickets früh genug zu reservieren, da ansonsten kein fixer Platz garantiert werden kann.

Die Stahlwelt der Voestalpine. Bild: Voest alpine

Ikuna Kids World, Natternbach

Neben dem Ikuna Naturerlebnispark kann man in Natternbach auch die Ikuna Kids World besuchen. In dem Indoor-Park können sich Kinder auf 1000m² austoben und sogar ein 5-D Kino besuchen. Mehr Spaß wird durch einen Hochseilgarten und Trampoline garantiert. Während Ihre Kinder in der Kids World spielen, können Sie im danebenliegenden Gasthaus Miraculix etwas trinken oder essen. Dabei können Sie den Indoor-Park noch immer im Blick behalten. Die Ikuna Kids World hat in den Schulferien täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Dieselben Öffnungszeiten gelten auch an den Wochenenden während des Schuljahres.

Jump Dome, Leonding

Der Jump Dome Trampolinpark in Leonding ist für alle Altersklassen die ideale Freizeitbeschäftigung. Auf 4000m² kann man springen so viel man will.

Springspaß im Jump Dome Leonding. Bild: Jump Dome

Lollipark Pasching

Einen weiteren Indoor-Freizeitpark gibt es in Pasching. Der Lollipark ist für Kinder bis 12 Jahren gut geeignet, um sich bei den Rutschen, Riesentrampolinen und einer Elektro Kart-Bahn auszutoben. Für die ganz jungen Besucher gibt es einen Kleinkinderbereich mit Minitrampolinen.

