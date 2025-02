Die besten E-Dart-Spieler Österreichs kommen nach Ried

"Die Zeiten, in denen Dart als reiner Wirtshaussport bekannt war, sind längst vorbei", sagt Mario Widecker vom Dartclub "La Familia" aus Braunau. Der Verein wurde 2013 gegründet und zählt mit mehr als 200 aktiven Mitgliedern zu den größten in Österreich.

Dementsprechend viele Braunauer werden am kommenden Wochenende bei den Elektronik-Dart- Staatsmeisterschaften in Ried vertreten sein. "Wir stellen voraussichtlich in allen Bewerben, sowohl im Einzel als auch im Doppel, Starter", sagt Widecker. Wie es sich anfühlt Staatsmeister zu sein, weiß La Familia-Mitglied Manuel Hafner. Er kürte sich vor zwei Jahren zum Staatsmeister. "Vielleicht kann er ja in Ried diesen großen Erfolg wiederholen. Ich traue es ihm zu", sagt Widecker.

Hohes Preisgeld

Dass das Interesse am Darts-Sport seit Jahren immer größer wird, sieht man an den zahlreichen Turnieren, die fast jedes Wochenende ausgetragen werden. Auch gebe es, so Widecker, immer mehr Vereine, die an Meisterschaften teilnehmen. "Es gibt mittlerweile Turniere, bei denen dem Gewinner 1000 Euro als Siegesprämie winken", sagt Widecker. Bei den Staatsmeisterschaften, zu denen mehr als 1000 Starter erwartet werden, gehe es weniger um Geld, sondern vielmehr um das Prestige. "Jeder Dartspieler träumt davon, sich Staatsmeister nennen zu dürfen. Ich hoffe, dass wir am Ende über einen Titel jubeln können", sagt Widecker.

Großes vor hat Jonas Hager aus Gurten. Der 23-Jährige geht für den "Dartclub Roadrunner" aus Utzenaich an den Start. Sein Ziel: der Gewinn des Staatsmeistertitels in der Kategorie A. Ein schweres Unterfangen, wie Hager betont: "Die besten Spieler des Landes haben ihr Kommen angekündigt. Das wird sicher ein spannender Wettkampf."

Jonas Hager aus Gurten

Der junge Gurtner hat 2016 mit dem Dartspielen begonnen. "Ich habe die Darts-Weltmeisterschaft im Fernsehen gesehen und war sofort Feuer und Flamme", sagt Hager, der täglich bis zu vier Stunden trainiert. Hager tritt nicht nur bei E-Darts-Turnieren an, sondern auch bei Steeldarts-Veranstaltungen (bekannt aus dem Fernsehen) an. Der größte Unterschied hierbei liegt beim Gewicht der Pfeile. "Beim Steeldart sind diese 21 bis 23 Gramm schwer. Die Pfeile für E-Darts in etwa 19 Gramm", sagt Hager. Er ist nicht nur in Österreich im Einsatz, sondern bereist ganz Europa, um sich mit den besten Dartspielern zu messen. Zuletzt war er bei einem Turnier in den Niederlanden am Start.

Sein größter Traum ist es eines Tages im bekannten Alexandra Palace in London anzutreten und nach drei perfekten Würfen den Ruf "180" zu hören. "Es wäre das Größte für mich in dieser Halle und vor dem frenetischen Publikum antreten zu dürfen. Dafür trainiere ich jeden Tag sehr hart", sagt Hager.

Schärdinger beim Teambewerb

In Ried mit von der Partie werden auch Spieler des Dartclubs Schärding sein. Die Schärdinger werden im Teambewerb an den Start gehen. Die Teilnehmer können sich auf die Unterstützung ihrer Vereinskollegen freuen.

"Wir sind alle eine große Familie und werden natürlich unsere Teamkollegen bei den Staatsmeisterschaften in Ried bestmöglich unterstützen", sagt Beate Ruhmanseder, Obfrau des Dartclub Schärding.

Informationen: Die Staatsmeisterschaft findet von Freitag, 21. Februar, bis Sonntag, 23. Februar, in der Messe Ried (Halle 19) statt. Am Freitag beginnt das Turnier um 15 Uhr, am Samstag um 9 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind Spieler des ÖCSV (Österreichischer Compact Sport Verband) oder der Throw Darts Liga (TDL). Weitere Informationen gibt im Internet unter www.throwdarsts.at

