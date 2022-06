"Die Aufregung unter den Schülern ist entsprechend groß"

Ein Unbekannter, der unter Drogeneinfluss im Schulgebäude Kinder bedrängt und aufgefordert hatte, mit ihm mitzugehen: Dieser Vorfall, der sich am Dienstag im Gymnasium Braunau abspielte, beschäftigte nach wie vor die Schüler und deren Eltern. "Die Aufregung unter den Schülern ist auch heute noch entsprechend groß", sagte gestern Direktor Sebastian Plank. Ein Schulpsychologe sowie extra geschulte Polizeibeamte sollen den Kindern nun helfen, das Geschehene zu verarbeiten.

Es war kurz vor 13 Uhr, als sich der 27-Jährige Schülern der ersten und zweiten Klassen unabhängig voneinander in den Weg stellte. Aufgrund seines Drogenkonsums redete er unzusammenhängende Sätze, sprach etwa davon, dass er ein Zauberer sei, und forderte die Kinder auf, mit ihm in seine Wohnung zu gehen, sagte Bezirksinspektor Philipp Gerner am Mittwoch. Dort versprach er den Zehn- und Elfjährigen Süßigkeiten. Ein bis zwei Schüler, die während des Unterrichts auf das WC gehen wollten, soll er zudem am Arm gepackt und versucht haben, sie dort hinein zu ziehen.

Verletzt worden sei aber niemand. Aufgrund seines Drogenkonsums sei der beschäftigungslose 27-Jährige laut Gerner bereits amtsbekannt und diesmal "weder zeitlich noch örtlich orientiert" gewesen.

Die betroffenen Schüler meldeten die Übergriffe ihren Lehrern, die wiederum die Polizei informierten. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der Verdächtige, der zu Fuß geflüchtet war, kurz darauf in einem nahegelegenen Innenhof festgenommen werden. Dabei setzte sich der Einheimische zur Wehr und verletzte einen Polizisten. Er sei "inneren Stimmen" gefolgt, gab dieser bei seiner Befragung an. Er wurde in eine psychiatrische Spitalsabteilung gebracht.