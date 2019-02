"Die Art der Gewalt gegen Frauen wird massiver"

WIEN/LINZ. Nach siebtem Frauenmord in diesem Jahr: Gewaltschutzexpertin erklärt, warum eine Bluttat eine weitere nach sich ziehen kann.

Rund 2600 Klientinnen suchten im Vorjahr beim Gewaltschutzzentrum Oberösterreich Hilfe. Bild: dpa-Zentralbild

Die Serie der tödlichen Gewalttaten gegen Frauen nimmt kein Ende: Jene 39-Jährige, deren Leiche am Sonntag in ihrer Wohnung in Wien-Hietzing gefunden wurde, war bereits das siebte Opfer in diesem Jahr. Wie berichtet, wurde der Lebensgefährte der Frau als Tatverdächtiger festgenommen. Er gestand, seine Freundin im Streit getötet zu haben.

Auch in fünf weiteren Fällen handelt es sich um Beziehungstaten: Vier Beschuldigte sind die ehemaligen Partner der Opfer, in einem Fall legte der Bruder ein Geständnis ab. Ein Mord – jener Ende Jänner an einer 64-Jährigen in Ebergassing – ist noch ungeklärt.

"Wir hatten in den vergangenen Jahren den Eindruck, dass es vorkommt, dass nach einem Mord an einer Frau binnen kurzer Zeit eine weitere getötet wird", sagt Eva Schuh, die Leiterin des Gewaltschutzzentrums Oberösterreich. Die Juristin ist eine jener Expertinnen, die am 11. Februar an der Podiumsdiskussion zum Thema Gewalt gegen Frauen im OÖN-Forum teilnehmen (siehe Artikel rechts).

Möglicherweise lasse ein brutaler Akt die Hemmschwelle eines anderen Täters sinken. "Was wir immer wieder von unseren Klientinnen hören, ist, dass ein Mord Drohungen nach sich zieht, also dass die Täter zu ihrem Opfer sagen: Pass auf, du hast doch gehört, was mit dieser anderen Frau passiert ist", sagt Schuh.

Mehr Hochrisikofälle

Rund 2600 Klientinnen hat das Gewaltschutzzentrum in Oberösterreich im vergangenen Jahr betreut. Besonders beunruhigend sei, dass die Brutalität steige. "Die Anzahl der Hochrisikofälle steigt. Das sind jene Betroffenen, die gefährdet sind, schwer verletzt oder gar getötet zu werden."

Damit das Opfer nicht in diese Lage kommt, rät Schuh dringend, rechtzeitig Hilfe zu suchen: "Und zwar dann, wenn die Frau zum ersten Mal Angst verspürt oder den Eindruck hat, dass etwas nicht stimmt." Anlaufstellen seien die Polizei oder eben das Gewaltschutzzentrum. "Wir beraten auch anonym. Alles ist vertraulich, wir tun nichts gegen den Willen der Betroffenen."

OÖN-Forum: Was tun gegen Gewalt an Frauen?

Podiumsdiskussion am Montag, 11. Februar, im OÖN-Forum in den Linzer Promenaden Galerien

Sieben Morde an Frauen innerhalb von nur sechs Wochen: Das Jahr 2019 ist wenig mehr als ein Monat alt und weist schon diese schockierende Bilanz auf. "Was tun gegen Gewalt an Frauen?": Dieser Frage widmet sich am Montag, 11. Februar, eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion im OÖNachrichten-Forum in den Linzer Promenaden Galerien.

"Wir müssen gemeinsam diese Gewalt an Frauen beenden – und rigoros gegen die Täter vorgehen, unabhängig davon, welcher Nationalität der Täter ist", sagt die für Gewaltschutzzentren und Frauenhäuser zuständige Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP), deren Ressort die Diskussion organisiert.

Neben Gerstorfer werden Adelheid Kastner (forensische Psychiaterin am Kepler-Uni-Klinikum), Eva Schuh (Geschäftsführerin Gewaltschutzzentrum Oberösterreich), Erwin Fuchs (stv. Landespolizeidirektor), Dagmar Andree (Vorsitzende Linzer Frauenhaus), Christine Winkler-Kirchberger (Leiterin der oberösterreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaft) auf dem Podium vertreten sein.

"Niederschwellige Hilfen"

Es geht nicht nur um Kapitalverbrechen. Jede Frau wird im Laufe ihres Lebens mindestens einmal Opfer von Gewalt. "Viel zu viele Mädchen erleben Gewalt: in ihren Familien, im sozialen Umfeld, im Internet. Aus Angst und Scham bleibt dies oft lange verborgen", sagt Winkler-Kirchberger: "Hier müssen wir genauer hinsehen und vertrauliche, niederschwellige Hilfen anbieten".

"Der Täter sitzt auf der Couch: Der gefährlichste Ort für Frauen ist leider oft das eigene Heim. Gewalt kann jede Frau treffen, der Ausstieg aus einer solchen Beziehung braucht viel Kraft und Mut", sagt Dagmar Andree vom Linzer Frauenhaus: "Mut machen unter anderem eine gute soziale Absicherung, existenzsichernde Löhne sowie leistbares Wohnen."

1142 Wegweisungen und Betretungsverbote habe die Polizei im Vorjahr in Oberösterreich ausgesprochen, um von Gewalt bedrohte Frauen zu schützen, sagt der stellvertretende Landespolizeidirektor Erwin Fuchs: "Die Polizei in Oberösterreich nimmt den Schutz der Frauen sehr ernst".

OÖN-Forum: Podiumsdiskussion "Was tun gegen Gewalt an Frauen?", 11. Februar, OÖN-Forum, Promenade 23, Beginn: 18.30 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung wird erbeten entweder per E-Mail unter LR.Gerstorfer@ooe.gv.at oder Tel. 0732 / 7720-12041

