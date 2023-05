"Die Armut ist heuer deutlich spürbarer"

Die gestiegenen Preise im täglichen Leben, etwa bei Lebensmitteln oder Haushaltsenergie, würden "jetzt erst so richtig" bei den Familien ankommen, sagt Thomas Schrenk, Präsident des Vereins "Rettet das Kind" in Oberösterreich.

190 Familien habe der Verein im vergangenen Jahr finanziell unter die Arme greifen müssen. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 seien es laut Schrenk rund 30 Prozent mehr Ansuchen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewesen, die von der Kinder- und Jugendhilfe in den Bezirkshauptmannschaften an "Rettet das Kind" weitergeleitet worden seien.

Auch geändert habe sich, wofür Familien um Hilfe ansuchen würden. "Früher ging es um Schulskikurse oder Jungscharlager, jetzt geht es um Kleinigkeiten wie Schulsachen oder Turnschuhe", sagt Schrenk. Die Armut habe sich zudem weiter in die Mitte der Gesellschaft verlagert und sei "deutlich spürbarer", besonders oft treffe es alleinerziehende Mütter mit mehreren Kindern.

Als "bedenklich" stuft der Vereinspräsident die Dunkelziffer armutsgefährdeter Familien in Oberösterreich ein. "Wir können die Menschen nur ermutigen, bei den Bezirkshauptmannschaften um Hilfe anzusuchen. Armut oder finanzielle Engpässe sind nichts, wofür man sich schämen soll", sagt Schrenk.

Die Art und Weise, wie der Verein helfen könne, sei vielfältig: "Wir prüfen jedes Ansuchen individuell und entscheiden, welche Hilfeleistungen die Not am schnellsten lindern." Das reiche von der Direktüberweisung über Einkaufsgutscheine bis hin zur Bezahlung von Kinderbetreuung.

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger

