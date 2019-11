Die aktuellen Top 3: Wählen auch Sie die schönste Gaststube des Landes

Gemütlichkeit, gute Verpflegung und eine gehörige Portion Charme: Das macht eine gute Gaststube aus. Darin sind sich die aktuellen Top-3-Wirte einig. Weniger Einigkeit herrscht in Sachen Ranking. Bei der Wahl zur schönsten Gaststube des Landes wird um jeden Platz gekämpft.

Noch bis Ende des Jahres suchen die OÖNachrichten gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Oberösterreich die schönste Gaststube des Landes. Ihre Stimme können Sie bis 31. Dezember per Stimmzettel oder täglich online auf nachrichten.at/gaststubenwahl abgeben. Die besten zehn Gaststuben werden dann von einer Fachjury bewertet.

Ihr Favorit ist nicht dabei? Dann nominieren Sie ihn unter der oben genannten Internetadresse und verhelfen so Ihrer Lieblingsgaststube zum Sieg.

Die aktuellen Top-3-Stuben

Unter den 65 Bewerbern liegen der Gasthof Post in Hellmonsödt, der Maurerwirt in Kirchschlag und das Gasthaus Silmbroth in Scharnstein derzeit vorne. Ein Überblick:

Platz 1: Gasthof Post (Hellmonsödt) : "Auch wenn ich in eine leere Stub’n reingehe, muss ich mich sofort wohlfühlen", sagt Wirt Martin Rittberger. Seit eineinhalb Jahren betreibt er gemeinsam mit seiner Frau Julia den Landgasthof in Stadtnähe. Mit Erfolg, mit der richtigen Mischung aus Geselligkeit, Gemütlichkeit und etwas Romantik liegen sie aktuell auf Platz 1.

Platz 2: Maurerwirt (Kirchschlag) : Günter Maurer ist seit 31 Jahren Vollblut-Gastronom und übernahm den Gasthof im Jahr 1992: "Eine Gaststube muss das Wohnzimmer von jedem sein". Gemeinsam mit anderen Unternehmern bietet er Wirten betriebswirtschaftliche Unterstützung an.

Platz 3: Gasthaus Silmbroth (Scharnstein): Seit 100 Jahren ist das Gasthaus in Familienbesitz. Fritz Silmbroth, gelernter Fleischhauer, übernahm die Wirtschaft vor fünf Jahren von seinem Vater. "Eine Gaststube muss eine Seele haben und Geschichten erzählen können", sagt der 41-Jährige.

Tolle Gewinne für alle

Mit Ihrer Stimmabgabe nehmen Sie auch am "Gaststuben-Gewinnspiel" teil. Unter allen, die abgestimmt haben, werden ein Wellnessaufenthalt in der Therme Geinberg, eine Gaststuben-Party und eine Grillparty verlost.

