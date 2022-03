Die 73 Waisenkinder im Attergau dürfen zusammenbleiben

Im ehemaligen Sanatorium in St. Georgen im Attergau, das von Wolfgang Hochreiter, Chef der Hochreiter-Firmengruppe, zur Verfügung gestellt wurde, sind 73 Waisenkinder aus der ostukrainischen Stadt Severodonezk untergebracht. Sie sind sieben bis 17 Jahre alt, darunter befinden sich auch mehrere Geschwisterpaare.

Die dramatische Flucht in den Westen hat die verwaisten Kinder und Jugendlichen zusammengeschweißt. Daher wird von einer Trennung und Aufteilung in Gruppen unter und über 14 Jahre Abstand genommen.

"Jetzt geht es darum, die Gemeinde durch einen professionellen und in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen spezialisierten Träger zu unterstützen. Die Volkshilfe wird in den kommenden Tagen schrittweise die Verantwortlichkeit vor Ort übernehmen", sagt Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP), die für die Kinder- und Jugendhilfe (früher Jugendwohlfahrt) zuständig ist. Darauf habe sie sich mit Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) verständigt. Großer Dank gebühre allen ehrenamtlichen Helfern.

Denn an und für sich ist in Oberösterreich bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen für Kinder unter 14 die Jugendwohlfahrt, für über 14-Jährige das Sozialressort zuständig. Eine Trennung sei bei den Waisenkindern aber nicht sinnvoll. Für sie soll die Kinder- und Jugendhilfe hauptverantwortlich sein. Mit den Waisenkindern geflüchtet sind auch fünf Betreuerinnen. Sie sollen nun Unterstützung durch Fachleute der Volkshilfe, die seit Jahren unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut, bekommen. "In der ersten Phase geht es jetzt darum, das Ankommen in der neuen Umgebung zu gestalten und dass die Kinder und Betreuerinnen, soweit möglich, zur Ruhe kommen können", sagt Christian Schörkhuber von der Volkshilfe.