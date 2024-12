Die 10 meistgelesenen OÖN-Artikel: Was Oberösterreich 2024 bewegte

Wir lassen das Jahr auf nachrichten.at Revue passieren und werfen einen Blick zurück auf die Ereignisse, die unsere Leser 2024 am meisten bewegt haben.

1. Doppelmord im Mühlviertel und die Suche nach Roland D. :

Amoklauf im Mühlviertel: Bürgermeister erschossen, zweites Todesopfer in Arnreit gefunden



Die Suche nach einem Doppelmörder im Bezirk Rohrbach hielt im Herbst das ganze Land in Atem: Am Vormittag des 28. Oktober tötete der 56-jährige Roland D. in Fraunschlag (Gemeinde Altenfelden) den Bürgermeister aus Kirchberg ob der Donau und in Arnreit einen ehemaligen Jagdleiter mit gezielten Kopfschüssen. Hintergrund dürften jagdliche Streitigkeiten gewesen sein. Der bewaffnete Mann flüchtete mit seinem Auto. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte nach Roland D., vier Tage später wurde das leere Fahrzeug und tags darauf schließlich der Flüchtige tot gefunden. Immer nah am Geschehen dran: OÖN-Mühlviertel-Redakteur Thomas Fellhofer, der direkt aus Altenfelden und Umgebung berichtete.

2. Drogeriekette wirbt gezielt um Gastromitarbeiter:

Wirte "enttäuscht und wütend" über Bipa-Kampagne

"Ein Schlag ins Gesicht für alle, die in der Gastronomie hart arbeiten": Mit diesen Worten bezeichnete Oberösterreichs Wirtesprecher Thomas Mayr-Stockinger gegenüber Wirtschaftsredakteurin Elisabeth Prechtl eine Kampagne der zum Rewe-Konzern gehörenden Drogeriekette Bipa. Darin wurde Gastromitarbeitern ein Branchenwechsel schmackhaft gemacht. Gastronomiefachkräfte brächten viel Fachwissen mit und seien den Umgang mit Menschen gewohnt, rechtfertigt sich ein Rewe-Sprecher.

3. Junger Freistädter übernimmt Gasthaus:

20-Jähriger wird Wirt: "Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach!"

Über einen jungen Mann, der ins Gastrogewerbe drängt, berichtete Mühlviertel-Redakteur Bernhard Leitner Anfang August: Der 20-jährige Matthias Kreisel baute ein leer stehendes Traditionslokal in der Freistädter Altstadt zu einem gutbürgerlichen Gasthaus um. Aus "vis á vis" wurde "Du a do", Anfang 2025 soll das neue Wirtshaus nach aktuellem Probebetrieb offiziell eröffnet werden.

4. Die häufigsten Fragen rund ums Blutdruckmessen:

Welcher Blutdruck ist normal und wie messe ich richtig?

Groß war in diesem Jahr wieder das Interesse unserer Leser an Gesundheitsthemen. In die Top 10 der meistgeklickten Artikel schaffte es auch ein Beitrag aus der OÖN-Gesundheitsbeilage über den Blutdruck. Kardiologe Thomas Weber vom Klinikum Wels-Grieskirchen beantwortet darin die wichtigsten Fragen und gibt Tipps für das richtige Messen.

5. Mühlviertlerin im Almtal verschwunden:

Vermisst im Almtal: (K)eine Suche nach der Schuld

Seit 30. Juni fehlt von Helga W. aus Walding (Bezirk Urfahr-Umgebung) jede Spur. Die 64-Jährige hatte mit ihrem Ehemann eine Wanderung vom Almtalerhaus zur Welser Hütte geplant. Gegen elf Uhr starteten die beiden die konditionell anspruchsvolle, aber technisch nicht schwierige Tour. Am vereinbarten Ziel sollte jedoch nur der 62-jährige Mann ankommen. Wo die Frau ist, versuchten Polizei, Bergrettung und Feuerwehr tagelang herauszufinden - jedoch ohne Erfolg. Der Ehemann der Vermissten sieht sich seither mit schweren Vorwürfen konfrontiert, wie Salzkammergut-Redakteur Gabriel Egger berichtet.

6. Milliardenpleite:

"KTM ist erst der Anfang"

Über drei Gesellschaften aus dem Pierer-Konzern in Mattighofen bzw. Munderfing sind Ende November beim Landesgericht Ried im Innkreis Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet worden. Fast 2500 Gläubiger und mehr als 3600 Beschäftigte haben Forderungen gegen KTM von insgesamt rund 2,9 Milliarden Euro. Nach den Pleiten der Signa-Gruppe und des Baukonzerns Alpine ist KTM die größte Insolvenz bisher in Österreich. Die OÖN-Wirtschaftsredaktion gibt Antworten auf die brennendsten Fragen.

7. Das Urzeitmonster aus dem See:

17-jähriger Ansfeldner zog Riesen-Wels aus dem Pichlingersee

"Ich habe sofort gemerkt, dass ich da etwas großes an der Angel habe", erzählt Raphael Poik (17) im Juli Regionalredakteur Norbert König-Felleitner. Der Kochlehrling aus Ansfelden (Bezirk Linz-Land) zog gemeinsam mit seinem Onkel einen 2,17 Meter langen und rund 85 Kilogramm schweren Riesen-Wels aus dem Pichlingersee. "Selbstverständlich haben wir ihn wieder ins Wasser zurückgeworfen", so der junge Fischer.

8. Aufregung um Matthias Mayer:

Eklat um Dreifach-Olympiasieger Mayer in Kitzbühel

Ein Eklat überschattete im Jänner die Hahnenkammrennen in Kitzbühel, wie Sport-Redakteur Alexander Zambarloukos berichtete. Der ehemalige Skirennläufer und dreimalige Olympiasieger Matthias Mayer habe sich laut Augenzeugenberichten bei einem Empfang der niederösterreichischen Landesregierung mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner derart daneben benommen, dass er aus dem Saal gebracht werden musste. Der ÖSV machte daraufhin in einer Aussendung gesundheitliche Probleme des 33-Jährigen publik.

9. Fäkalien in der Donau:

Kreuzfahrtschiff lässt braune Flüssigkeit in Linzer Donau ab

Ärger und Unverständnis löste im Mai ein Video aus, das zeigt, wie ein Kreuzfahrtschiff in Linz auf Höhe des Kunstmuseums Lentos eine braune Flüssigkeit in die Donau ablässt. Das Umweltministerium bestätigte, dass die Kläranlage des Schiffes defekt gewesen sei. Die Schifffahrtsaufsicht erstattete Anzeige.

10. „Griaß amoi g’scheit, dann geht’s schon“:

Tom Neuwirth über seine Rückkehr ins Salzkammergut

Einer der maßgeblichen Künstler der Eröffnung zur Europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024 war am 20. Jänner Tom Neuwirth aka Conchita. Zuvor hat der in Gmunden geborene und in Bad Mitterndorf aufgewachsene 35-Jährige mit OÖN-Kulturchef Peter Grubmüller über sein Leben und die Region gesprochen.

Die 5 meistgeklickten Bildergalerien 2024

1. Der Dauerregen in Oberösterreich und seine Folgen

Der tagelang andauernde Starkregen Mitte September ließ auch in Oberösterreich die Pegel von Flüssen, Seen und Bächen bedrohlich steigen.

Bildergalerie: Der Dauerregen in Oberösterreich und seine Folgen (Foto: Daniel Scharinger) Bild 1/216 Galerie ansehen

2. Die schönsten Bilder vom Linz Marathon 2024

Am 7. April 2024 ging die 22. Auflage des Linz-Marathons über die Bühne, 17.413 Läuferinnen und Läufer aus 85 Nationen waren bei Traumwetter am Start.

Bildergalerie: Linz Marathon 2024: Die besten Bilder (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/97 Galerie ansehen

3. OÖN-Galanacht des Sports

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher lockte auch in diesem Jahr wieder die Galanacht des Sports ins Linzer Brucknerhaus. In der OÖN-Fotobox entstanden viele erinnerungswürdige und lustige Schnappschüsse. Zur nächsten Ausgabe am 7. Februar 2025 hat sich unter anderem schon dieser prominente Gast angekündigt.

Bildergalerie: OÖN-Galanacht des Sports: Die Bilder aus der Fotobox Bild 1/817 Galerie ansehen

4. Sturmfront zog über Oberösterreich

Orkanartige Böen und Starkregen haben am 6. Juli zu rund 200 Feuerwehreinsätzen in Oberösterreich geführt. In Linz wurden beim Ritterfest eine Mutter (41) und ihre neunjährige Tochter von herabfallenden Ästen schwer verletzt.

Bildergalerie: Sturmfront zog über Oberösterreich (Foto: FF Pöstlingberg) Bild 1/34 Galerie ansehen

5. Eindrucksvolle Figuren beim Narzissenfest im Ausseerland

20.000 Besucher waren Anfang Juni im Ausseerland zu Gast und bewunderten die Narzissenkunstwerke der Korsoteilnehmer auf dem Grundlsee.

Bildergalerie: Eindrucksvolle Figuren beim Narzissenfest im Ausseerland (Foto: BARBARA GINDL (APA)) Bild 1/43 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper