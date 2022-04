Dichte Regenwolken ziehen auf: "Des einen Freud, des anderen Leid"

Drei Zentimeter unter der Bodenoberfläche harren die Maiskörner von Franz Allerstorfer. Seit Tagen warten sie auf die ersten Regentropfen, die sie aus ihrem Schlaf erwecken. "In den vergangenen Wochen hat es nur sehr wenig geregnet", sagt der Landwirt aus Feldkirchen an der Donau. "Wir haben ein sehr großes Niederschlagsdefizit aufzuholen. Da können wir die kommende Regengabe wirklich sehr gut brauchen."

"Des einen Freud, des anderen Leid", fasst Josef Haslhofer, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, das Wetter der kommenden Tage zusammen. "Jetzt, da die Vegetation voll im Austreiben ist, braucht es viel Wasser. Die Sonnenanbeter freuen die niedrigen Temperaturen und Niederschläge eher weniger." Zwischen zehn und 15 Grad Celsius rangieren die Temperaturen in den kommenden Tagen.

Franz Allerstorfer, Landwirt Bild: VOLKER WEIHBOLD

Negativrekord

Durch die Regenschauer und die teils sehr hartnäckigen Wolken liegen die Temperaturen fünf Grad unter dem Schnitt der vergangenen 30 Jahre. Der Montag gibt das Wetter der kommenden Tage vor: Am Vormittag verhüllen Wolken den Himmel, immer wieder kann es zu Niederschlägen kommen. Erst gegen Nachmittag kämpft sich die Sonne durch, verdrängt die Wolken. Lange hält sie aber nicht durch, "mehr als drei Sonnenstunden sind am Nachmittag nicht drinnen", sagt Haslhofer.

In der Nacht auf Mittwoch kommt es im Salzkammergut und in der Pyhrn-Eisenwurzen zu ergiebigen Regenschauern mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter. Mit dem Regen sinkt auch die Schneefallgrenze auf bis zu 1200 Meter. "Wenn am Mittwoch die Sicht wieder besser wird, lacht uns von einigen Bergen der Schnee entgegen", sagt der Meteorologe.

Sonniger gestaltet sich der Donnerstag, allerdings nicht ohne Wolken. Denn durch die höheren Temperaturen verdunstet das Wasser im Boden, steigt auf und sammelt sich in Quellwolken. Sie lösen sich am Nachmittag aber wieder auf. Die Temperaturen klettern auf bis zu 18 Grad.