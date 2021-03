Diakoniewerk hat einen neuen Vorstand

Ihm folgt der erfahrene Krankenhausmanager Robert Schütz in den Vorstand nach, der für das Diakoniewerk seit 2008 tätig ist, zuletzt als Geschäftsführer der Kliniken Diakonissen Linz und Schladming.

Schütz ist promovierter Betriebswirt, verheiratet und Vater dreier Söhne. In seiner Rolle im Vorstand wird er für den Bereich Finanzen, Personal und Kliniken verantwortlich zeichnen. Weiter gehören dem Dreiervorstand Daniela Palk und Rainer Wettreck an. Palk ist seit April 2020 im Vorstand und verantwortet weiter die sozialen Dienstleistungsbereiche mit den Schwerpunkten Behinderten- und Seniorenarbeit. Wettreck kam 2018 in den Vorstand und ist unter anderem für Bildung und Personalentwicklung verantwortlich.

Das Diakoniewerk Gallneukirchen wurde 1874 gegründet und hat in rund 200 Einrichtungen Angebote für Menschen mit Behinderung und im Alter sowie in den Bereichen Gesundheit, Medizin und Bildung.