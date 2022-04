Deutschland verlängert 3G-Regel für Einreisende

Heute wären die Einreise-Regelungen ausgelaufen, doch das deutsche Bundeskabinett hat gestern beschlossen, die entsprechende Verordnung bis 31. Mai zu verlängern. Damit bleibt es dabei, dass alle Personen ab zwölf Jahren, die nach Deutschland einreisen wollen, nachweislich geimpft, genesen oder getestet sein müssen.

Entfallen ist hingegen in Deutschland die Vorschrift, dass die Mobilfunkbetreiber den Einreisenden eine Info-SMS mit den geltenden Bestimmungen aufs Handy schicken müssen. Dies sei zu teuer und nicht verhältnismäßig, hieß es. Rückkehrer aus Hochrisikogebieten müssen weiter in Quarantäne, doch diese Pflicht findet faktisch in Deutschland keine Anwendung, weil kein Land mehr vom Robert-Koch-Institut als Hochrisiko- bzw. Virusvariantengebiet eingestuft wird.

In Österreich wurden gestern 8239 Neuinfektionen gemeldet, in Oberösterreich waren es 1201 neue Fälle. 120 Patienten wurden auf Normalstationen, neun auf Intensivstationen betreut.