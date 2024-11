In mehr als 20 Sprachen stehen die Mitarbeiter von Mümtaz Karakurt Migranten in Oberösterreich zur Seite. Der Verein migrare hilft ihnen in vielen Lebenslagen: Von der Jobsuche bis zu Kursen für Mütter. Beratungen in der jeweiligen Landessprache sind, so ist Karakurt überzeugt, zentral für den Erfolg. "Wir machen oft die Erfahrung, dass die Klienten zu einem anderen Menschen werden, wenn wir mit ihnen in ihrer Erstsprache reden", sagt der Geschäftsführer. Aber natürlich sei das Erlernen der deutschen Sprache "das Um und Auf, damit Integration gelingen kann", betont er.

Mangelhaftes Kursangebot

Jedoch das Angebot an Deutschkursen sei vor allem in ländlichen Regionen in Oberösterreich mangelhaft, kritisieren Karakurt und Marion Huber von der Caritas. Im Bereich der Grundversorgung – also bei Flüchtlingen, die erst seit kurzem im Land sind – liege das Problem jedoch nicht, erklärt Huber. Sie gibt ein Beispiel: "Wenn jemand, der bereits Staatsbürger ist, seine Familie nachholt, muss er für die Deutschkurse selbst aufkommen." Das kann teuer werden, weiß migrare-Chef Karakurt: "Deutschkurse für 300 Euro pro Monat können sich viele schlicht nicht leisten." Auch auf etwaige Lernschwächen der Betroffenen sollte beim Kursangebot verstärkt Rücksicht genommen werden, sagt Huber.



Auch fachspezifische Sprachkurse seien Mangelware, kritisiert Karakurt. Etwa ein zugewanderter Facharbeiter, der nach einem passenden Kurs für seinen Beruf sucht, werde meist nicht fündig. Und wenn doch, dann seien diese Kurse "für die allermeisten unleistbar teuer". Ebenso sei es sehr schwierig, im Ausland erworbene Berufsqualifikationen in Österreich überhaupt anerkennen zu lassen. "Ohne Beratung ist das für Betroffene unmöglich zu schaffen", sagt Karakurt.

Autor Philipp Hirsch Stv. Leiter Regionalressort Philipp Hirsch

