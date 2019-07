Deutscher Drogendealer wollte sich in Oberösterreich vor Haftstrafen drücken

Gegen den 40-Jährigen gab es bereits einen aufrechten europäischen Haftbefehl vom Amtsgericht Landshut, daher waren bereits Zielfahndungsmaßnahmen eingeleitet: Hintergrund war, dass der Beschuldigte bereits in drei voneinander unabhängigen Verfahren wegen Suchtgiftbesitzes und Handeles zu teilbedingten Haftstrafen verurteilt worden war. Nachdem er nach seiner letzten bedingten Entlassung aber erneut eine Indoorplantage betrieben und mit Marihuana gehandelt hatte, war er vom Amtsgericht Landshut zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt worden. Zusammen mit den nun aufgehobenen bedingten Strafen hat er insgesamt 24 Monate Haft zu verbüßen.

Am Dienstag konnte der Gesuchte nun in Reichersberg ausgeforscht und festgenommen werden. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert. Dort wird das Auslieferungsverfahren eingeleitet werden.