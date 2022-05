Gespannt und nervös blicken die heimischen Tankstellenbetreiber heute nach Bayern: In Deutschland tritt der sogenannte "Tankrabatt" in Kraft. Benzin soll dort bis zu 35 Cent je Liter billiger werden, Diesel bis zu 17 Cent. Diese Preissenkung soll möglich werden, weil heute eine Senkung der Energiesteuer, befristet auf drei Monate, in Kraft tritt. Inwiefern die billigeren Einkaufspreise auch wirklich beim Konsumenten ankommen werden, wird seit Tagen im Nachbarland Deutschland hitzig diskutiert.