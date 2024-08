Deutlich zu wenige Logopädinnen in Oberösterreich

"Wir Logopädinnen beobachten schon seit längerem, dass die Wartezeiten auf einen Therapieplatz immer länger werden“, sagt Michaela Kirchner, Vorsitzende des Verbands der Logopädinnen für Oberösterreich. Bei drei bis sechs Monaten würden sie im Moment im Durchschnitt liegen, teilweise sogar noch länger. Verschärft wird die Lage, da das Interesse an der Ausbildung sinkt. Das bedeutet, dass sich die Situation in den nächsten Jahren weiter verschärfen wird.

Für Kinder mit einer verzögerten Sprachentwicklung sei es extrem wichtig, früh professionelle Betreuung zu bekommen, um langfristige Störungen in der Kommunikationsfähigkeit zu verhindern. „Vor allem im Schulalter haben sprachliche Defizite negative Auswirkungen auf den Lernerfolg, oft führen sie auch zu aggressivem Verhalten“, sagt Katrin Traxler, stellvertretende Vorsitzende im Verband der Logopädinnen für Oberösterreich. Aus diesem Grund sei es wichtig, dass Eltern sprachliche Entwicklungsprobleme ihrer Kinder nicht auf die leichte Schulter nähmen, sondern rasch logopädische Unterstützung suchten.

Langes Warte auf Therapieplatz

„Da die Wartezeiten auf einen Therapieplatz so lang sind, wünschen wir uns vom Land Oberösterreich, eine logopädische Beratungsstelle einzurichten, wo sich Eltern sofort informieren können, wenn sie erste Anzeichen feststellen – sozusagen als Überbrückung“, sagt Kirchner. Ein erstes Pilotprojekt in diese Richtung werde gerade in Eferding mit dem SPES-Projekt der Barmherzigen Brüder Linz getestet. Eine Ausweitung auf ganz Oberösterreich sei wünschenswert, „damit nicht nur die Kinder in diesem Bezirk von solch einer raschen Versorgungsmöglichkeit profitieren“.

Als weitere Maßnahme bietet der Verband der Logopädinnen am 25. Oktober unter dem Titel „Das wächst sich schon noch aus … oder?“ einen kostenlosen Onlinevortrag mit Tipps zur Sprachförderung an. Anmeldung unter anmeldung.infoabend@logopaedie-ooe.at

Sprachliche Fähigkeiten, die Kinder bis zum vierten Lebensjahr entwickeln sollten:

Ab dem Tag der Geburt nimmt ein Kind die Stimme seiner Bezugspersonen wahr und reagiert mit zunehmendem Alter immer mehr auf Sprache, Mimik und Gestik. „Die Zweisamkeit von Eltern und Kind bildet somit den ersten Kommunikationsrahmen“, sagt Michaela Kirchner, Vorsitzende des Verbands der Logopädinnen für Oberösterreich. Viele wichtige Fähigkeiten würden dabei spielerisch und nebenbei entwickelt.

Mit einem Jahr sind folgende Fähigkeiten für den späteren Spracherwerb wichtig: Lallen und Brabbeln, Blickkontakt zu Bezugspersonen halten, gemeinsame Aufmerksamkeit von Kind und Bezugsperson auf ein Objekt. Gesten haben in diesem Alter eine wichtige Funktion, da für das Kind noch leichter einsetzbar als Worte.

Mit zwei Jahren sollte ein Kind 50 Wörter sprechen und anfangen, diese zu kombinieren, indem es zum Beispiel sagt: „Mama da" oder „Katze weg".

Mit vier Jahren sollten die Grundzüge der sprachlichen Fähigkeiten dann abgeschlossen sein. Der Wortschatz und grammatikalische Strukturen beim Sprechen werden laufend erweitert und verbessert. Bis auf „sch" und schwierige Konsonantenverbindungen wie etwa „tr, spr, kn" sollte das Kind alle Laute aussprechen können

