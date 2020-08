Deutlich weniger Medizinbewerber als erwartet

Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen fand am vergangenen Freitag der Aufnahmetest für das Medizinstudium in Wien, Innsbruck, Graz und Linz statt.

Trotz Corona-Pandemie war die Zahl der Anmeldungen heuer so hoch wie noch nie: 17.599 Interessierte hatten sich für den Test registriert. Die Zahl jener, die den Aufnahmetest dann tatsächlich abgelegt haben, war aber deutlich geringer. 12.422 Bewerber traten an, um einen der 1740 Studienplätze zu ergattern.

Wegen Pandemie verschoben

Für die Medizinische Fakultät der Johannes Kepler Universität (JKU) fand der Test im Design Center in Linz und in der Messe Wels statt. Für den Aufnahmetest waren in Oberösterreich ursprünglich 1832 junge Menschen angemeldet. Nachdem der Test, der ursprünglich bereits am 3. Juli hätte stattfinden sollen, wegen der Pandemie verschoben worden war, sagten etwa 200 von ihnen ihre Teilnahme für den neuen Termin am 14. August ab. Von den etwa 1600 übrigen Bewerbern legten 1213 am Freitag den Test ab. Sie mussten ihr Wissen in Biologie, Physik, Chemie, Mathematik, Lesekompetenz und Textverständnis unter Beweis stellen, zusätzlich werden auch die kognitiven und sozialen Fertigkeiten der Bewerber überprüft.

Für Anita Rieder, Vizerektorin der Uni Wien, kommen mehrere Erklärungen für den Bewerberschwund beim heurigen Test infrage: Zum einen könnten die Reisebeschränkungen für Bewerber aus anderen EU-Ländern eine Rolle gespielt haben, zum anderen könnte der eindringliche Appell der Universitäten an alle Bewerber, selbst mit geringsten Krankheitssymptomen nicht am Test teilzunehmen, Wirkung gezeigt haben.

Von allen Kandidaten wurde vor der Prüfung die Körpertemperatur gemessen. Lag diese höher als 37,8 Grad wurden die Betroffenen von einem Arzt untersucht. Laut dem Roten Kreuz gab es aber an keinem Prüfungsstandort in Österreich einen Corona-Verdachtsfall.

