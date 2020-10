Design Center: Hein fordert neue Führung

Der äußerst kritische Bericht des Linzer Kontrollamtes zur finanziellen Situation des Design Centers könnte für die Führung des defizitären Hauses Folgen haben.

Gestern positionierte sich Vizebürgermeister Markus Hein (FP) klar: "Ich will mit der aktuellen Führung nicht mehr weitermachen." Hein spart vor allem nicht mit Kritik am amtierenden Geschäftsführer Thomas Ziegler. Dieser habe trotz hoher Verluste großzügige Rabatte vergeben. Für die Mitarbeiter und das Management des Design Centers gab es trotz Verlusten Erfolgsprämien – auch für Ziegler selbst. Die Auszahlung dieser Prämien ist für Hein eine Verhöhnung der Steuerzahler. "Für viele dieser Großzügigkeiten fehlten die notwendigen Beschlüsse." Hein schließt rechtliche Schritte gegen die Geschäftsführung nicht aus: "Wir werden das Verhalten auf alle Fälle juristisch prüfen lassen."

Hein würde das Design Center am liebsten verkaufen. Diesem Ansinnen erteilte (wie berichtet) Bürgermeister Klaus Luger (SP) aber bereits am Mittwoch eine klare Absage. Als Kompromiss schlägt Hein deshalb vor, die Betreibergesellschaft des Centers zu liquidieren und einen privaten Betreiber, der das Design Center von der Stadt pachten solle, zu suchen. Die bisherige Belegschaft solle entweder neue Stellen in der Unternehmensgruppe Linz erhalten oder vom neuen Betreiber übernommen werden.

Auch für die Linzer VP ist klar, dass die millionenschweren Verluste des Design Centers nicht folgenlos bleiben dürfen.

Elisabeth Manhal, Klubobfrau der Linzer VP, kritisiert vor allem die umstrittene Doppelfunktion, die Thomas Ziegler bisher inne hatte. Er steht nicht nur dem Design Center, sondern auch der LIVA als Geschäftsführer vor. Dieser Doppelbelastung sei Ziegler "ganz offensichtlich nicht gewachsen gewesen".

Diese Doppelfunktion Zieglers ist inzwischen bereits beendet. Sein Dienstvertrag bei der LIVA endete am 31. August.

Bürgermeister Luger möchte Ziegler zuerst am Montag bei einer Sitzung des Beirats die Gelegenheit geben, "ausführlich zum Bericht des Kontrollamtes Stellung zu nehmen". Erst danach sei "die richtige Zeit, um über mögliche Konsequenzen zu beraten".

Auch Ziegler verweist auf die Beiratssitzung am Montagvormittag. Dort werde er "Rede und Antwort stehen."

Artikel von Philipp Hirsch Redakteur Land und Leute p.hirsch@nachrichten.at