Derzeit mehr als 300 Corona-Fälle in Oberösterreich

Das Land meldete mit Stand 12.00 Uhr 312 Erkrankte, am Freitag waren es 284 gewesen, wobei 121 Personen zu einem Cluster rund um eine Freikirche in Linz gehörten. Die meisten Fälle gab es mit 88 in Linz und im Bezirk Linz-Land (82). 2.221 Personen befanden sich in Quarantäne, 19 im Spital.

