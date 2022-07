"Der Zusammenhalt ist unsere größte Stärke"

Beim Training für die bevorstehende Feuerwehr-Weltmeisterschaft hält sich die Nervosität vorerst noch in Grenzen. Doch spätestens am Mittwoch, wenn die ersten Bewerbe stattfinden und die Tausenden Fans auf den Tribünen des Stadions im slowenischen Celje ihre Teilnehmer anfeuern, wird das Adrenalin steigen, sagt Andreas Rieger vom Österreichischen Bundesfeuerwehrverband.

Mit insgesamt 20 Gruppen ist Österreich in diesem Jahr bei der Feuerwehr-Weltmeisterschaft, der vom Internationalen Feuerwehrverband alle vier Jahre veranstaltet wird, vertreten: davon mit vier Jugendgruppen, einer Sportwettkampfgruppe und drei Gruppen für den traditionellen Leistungsbewerb aus Oberösterreich. "Es ist eine große Ehre, Österreich zu vertreten", sagt Markus Mahringer von der FF St. Martin im Mühlkreis. "Das ist ein Erlebnis, bei dem man nur ein- oder zweimal die Chance hat, dabei zu sein."

Allerdings ist das Dabeisein nicht das einzige Ziel für die Gruppe aus St. Martin im Mühlkreis. Vor allem die Titelverteidigung haben sie vor Augen – immerhin haben sie bei der letzten Weltmeisterschaft 2017 in Villach gewonnen. "Der Zusammenhalt ist die größte Stärke unserer Mannschaft", sagt Mahringer.

Mit viel Unterstützung reisten die Bewerber aus St. Martin im Mühlkreis nach Celje. Bild: privat

Jahrelanges Training

Am Sonntag sind etwa 240 Bewerber aus Österreich mit Bussen nach Slowenien gereist, untergebracht werden sie in Celje in den Klassenzimmern von benachbarten Schulen. "Es ist eine gute Stimmung, und wir Österreicher sind alle vereint. Jetzt wird noch fleißig trainiert, die Atmosphäre ist gewaltig", sagt Bernhard Eder von der Freiwilligen Feuerwehr Hinterschiffl.

Die Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft, die 2021 stattfinden sollte und coronabedingt verschoben wurde, laufen bei den Mannschaften seit Wochen auf Hochtouren. "Wir trainieren bereits seit zwei Jahren durchgehend, denn auch für den Ausscheidungslauf mussten wir fit werden", sagt Melanie Hödl von der Damengruppe der FF Julbach.

Auch die Bedingungen bei den Bewerben wurden bereits zu Hause in Österreich trainiert. Eine große Herausforderung wird für die Teilnehmer vor allem die Hitze werden, aber auch die Nervosität: "Wir haben versucht, im Training die Atmosphäre zu simulieren. Beim Abschlusstraining waren die Eltern und die gesamte Feuerwehr im Zuschauerbereich. Dann ist das für die Jugendlichen nicht komplett neu", sagt Max Kastner von der FF Bad Mühllacken.

Unterschiedliche Disziplinen erwarten die Teilnehmer in den kommenden Tagen: Hakenleitersteigen, Hindernis-Staffellauf und Löschangriffe fordern die Gruppen bei den Sportwettkämpfen, die am Mittwoch starten. Am Donnerstag zeigen die Jugendgruppen ihr Können, die traditionellen Wettkämpfe der Feuerwehrleute finden am Freitag und Samstag statt.

Welches Ziel sich die Gruppen gesetzt haben? "Die einzigartige Stimmung genießen", heißt es von allen Seiten. "Das Ziel bei einer Weltmeisterschaft ist ein Stockerlplatz, aber egal, was passiert: Wir sind als Mannschaft nach Slowenien gefahren und fahren als Mannschaft wieder heim", sagt Bernhard Eder. (kap, miv, kos)