„Der Zieleinlauf ist ein einzigartiger Moment“

Kohlenhydrat-Speicher auffüllen, die Beine hochlagern und gute Laufschuhe verwenden – so lauten die Tipps, die die Experten allen Laufbegeisterten geben können. Denn in wenigen Tagen ist es so weit und rund 11.000 Teilnehmer werden den 21. Oberbank Linz Donau Marathon erneut zum Festival der Bewegungsfreude machen. Egal ob beim Junior-Marathon am 15. April oder bei einem der Marathon-Bewerbe am 16. April – jeder kann an diesem Wochenende seine Leidenschaft für den Sport in Linz demonstrieren.

Donnerstagabend konnten sich in der PlusCity in Pasching alle Teilnehmer und die, die es noch werden wollen, wertvolle Ratschläge von Günther Weidlinger, dem sportlichen Leiter und Organisator des Linz Marathons, Martin Ditzer, Geschäftsleiter Intersport Winninger an der Linzer Landstraße, und Christoph Zöpfl, Leiter des OÖN-Sportressorts, holen. „Wichtig ist die richtige Ausrüstung. Die Laufschuhe sollten mindestens einen Monat vorher gekauft und gut eingelaufen werden“, sagt Ditzer.

OÖN-TV: Start frei für den 21. Oberbank Linz Donau Marathon

Dass der Marathon in Linz auch in diesem Jahr ein großartiges Lauferlebnis wird, davon ist Günther Weidlinger überzeugt: „Gestartet wird bei der Voest-Brücke, die an diesem Tag einzig den Läufern zur Verfügung steht. Wenn man vor tausenden Zuschauern ins Ziel am Linzer Hauptplatz kommt, ist das ein einzigartiger Moment.“

Anmeldung noch möglich

Was OÖN-Sportchef Christoph Zöpfl den Läufern mit auf den Weg geben kann: „Nicht auf die Stoppuhr schauen, sondern die Atmosphäre genießen.“

Diejenigen, die durch den Marathon-Talk der Experten in der PlusCity auf den Geschmack gekommen sind, können sich bis Samstagabend bei der Marathon Messe in der TipsArena in Linz für einen der Laufbewerbe anmelden. „Wir freuen uns über jeden, der an der Startlinie steht. Wer nicht dabei ist, ist der erste Verlierer“, sagt Weidlinger.

