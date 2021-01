Der Winter ist gekommen, um zu bleiben

Lange wurde der Schnee herbeisehnt, jetzt ist er – gerade noch rechtzeitig am letzten Tag der Weihnachtsferien – auch in den Niederungen angekommen. Die zweite gute Nachricht: Die weiße Pracht bleibt uns bis auf Weiteres erhalten. "Zumindest dort, wo mehr als fünf Zentimeter Schnee gefallen sind, wird es weiß bleiben", sagte Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gestern.

Hochwinter und seine Prognosen

Die Wetterlage entspricht somit dem Jahresmittel. Schließlich befinden wir uns meteorologisch gesehen im Hochwinter und somit in der kältesten Zeit des Jahres, wie der Meteorologe sagte.

Die kommenden Tage werden diese Vorgabe laut Prognosen weitgehend erfüllen: Am heutigen Donnerstag bleibt es zumeist stark bewölkt, am Vormittag kann es stellenweise noch leicht schneien. Im Tagesverlauf lockert es vor allem in den südlichen Landesteilen auf, zeitweise kommt die Sonne durch.

Im Norden hingegen werden die Wolken hartnäckig bleiben, dazu weht mäßiger bis lebhafter Westwind, die Höchstwerte werden plus zwei Grad nicht übersteigen.

Die Nächte werden kälter

Hauptsächlich bewölkt gestaltet sich dann auch der Freitag. "Es bleibt meist trocken, aufgrund der Hochnebelfelder wird die Sonne nur selten zu sehen sein", sagt Ohms. Während untertags die Temperaturen zwischen -3 bis +1 Grad betragen und es somit kaum eine Änderung zu den Vortagen gibt, werden die Nächte nun deutlich kälter: In den südlichen Landesteilen sind -10 Grad möglich.

Bewölkt und mit Temperaturen um null Grad wird auch das kommende Wochenende wettermäßig kaum Änderungen bringen.

Am Samstag sind zudem Schneeschauer möglich, am Sonntag außerdem auch einige sonnige Phasen.

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at