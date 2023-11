Der Winter ist da: Schicken Sie uns Ihre Schneefotos!

Da leuchteten viele Kinderaugen, als sie am Wochenende in der Früh aus dem Fenster blickten. In Teilen des Landes war in der Nacht auf Samstag und auf Sonntag mehr oder weniger ergiebig Schnee gefallen. Viele nutzten das Wochenende, um einen Winterspaziergang zu machen, Bob zu fahren oder einen Schneemann zu bauen.

Fotos der OÖN-Leser gesucht

Zeigen Sie uns Ihre schönsten Bilder vom ersten Schnee in diesem Winter! Wie hoch war die Schneedecke bei Ihnen zuhause? Wie sieht Ihr erster Schneemann aus? Welche Aktivitäten im Schnee haben Sie unternommen?

Schreiben Sie uns und schicken Sie Ihre Fotos an online@nachrichten.at.

Die besten Bilder werden in einer Galerie auf nachrichten.at veröffentlicht.

Das große Winter-Quiz

Wie gut kennen Sie die kalte Jahreszeit? Testen Sie Ihr Wissen über den Winter.

