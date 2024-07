Der Weg zum Frieden führt nur über Gespräche

Historiker Hannes Leidinger (55), geboren in Gmunden, lehrt am Institut für Zeitgeschichte der Uni Wien, betreibt die Außenstelle des Instituts für Kriegsfolgenforschung Graz in Wien und ist Mitglied der Militärhistorischen Denkmalkommission. Ein Gespräch über Krieg und Frieden anlässlich der 25. "Ökumenischen Sommerakademie" im Stift Kremsmünster.