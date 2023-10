Der Wald und die Bundesforste

Fast die Hälfte der Fläche Österreich ist mit Wald bedeckt. Die Österreichischen Bundesforste – kurz ÖBf – sind mit 15 Prozent der Waldfläche der größte Waldbesitzer in Österreich. In Zahlen ausgedrückt sind das 510.000 Hektar. Darunter fallen auch Nationalparks wie etwa die Donau-Auen oder der Nationalpark Kalkalpen.

Geschichte: Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des Kaiserreiches entstanden die Bundesforste aus den Besitzungen der Monarchie – im Wesentlichen aus dem Privatwald der enteigneten Habsburger – und dem Staatswald. 1997 wurden die Bundesforste aus der öffentlichen Verwaltung ausgegliedert und in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. 50 Prozent der Gewinne werden an den Staat zurückgeführt – darunter fallen Erträge aus Holzwirtschaft, Jagd, Immobilien und Fischerei, denn den ÖBf gehören auch 74 Seen im Land.

964 Mitarbeiter erwirtschafteten 2021 einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro. Traditionell spielt das Salzkammergut für die Bundesforste eine wichtige Rolle, im Ortsteil Steinkogel in Ebensee befindet sich auch der einzige Forsttechnik-Betrieb, wo die großen Forstmaschinen wie Harvester oder Seilkräne gewartet werden.

Große Unterstützung

Die Bundesforste unterstützen auch die OÖN-Serie "Unser Wald. 100.000 Bäume für Oberösterreich". So wie unsere Leserinnen und Leser, die insgesamt gemeinsam mit Firmen, Partner und Gemeinden schon knapp 20.000 Baumpatenschaften übernommen haben, mehr als 50.000 neue Bäume wurden bereits gepflanzt.

Die Waldserie motiviert unsere Leserinnen und Leser – mehr als 150 Fotos wurden bereits auf nachrichten.at/seelebaumeln hochgeladen und mehr als 2800 Stimmen abgegeben. 50.000: In vier Wochen wurden bereits 19.924 Baumpatenschaften von Leserinnen und Lesern, Firmen und Partnern übernommen und mehr als 50.000 Bäume gepflanzt.

