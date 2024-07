Warum ein Baum der bessere Schirm ist

Wo ist es wie heiß? Und wo lässt es sich an heißen Tagen am besten aushalten? Um diese Fragen zu beantworten, hat nachrichten.at einen Selbstversuch samt Temperaturmessgerät gemacht. Es ist Donnerstag Mittag, 12.27 Uhr. Die Geosphere Austria misst an ihrer offiziellen Messstelle in der Nähe der Kreuzschwesternschule in Linz 26,4 Grad Celsius. Nach zehn Minuten in der prallen Sonne am Linzer Hauptplatz zeigt das eigene Thermometer schon 36,3 Grad an. Ein paar Meter weiter, im Schatten