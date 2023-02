Der versierte Blick hinter die Kulissen

Seit seinem Studium geht Peter Zellinger mit offenen Augen durch die Welt. "Technik im Alltag zu nutzen, ist einfach. Sie auch zu verstehen, schon wesentlich schwieriger. Als Techniker genieße ich es, die Funktionsweise der Geräte zu hinterfragen, die ich ganz selbstverständlich benutze", sagt der 28-Jährige aus Vöcklabruck.

Zellinger absolvierte am Campus der FH Oberösterreich in Wels das Bachelorstudium Öko-Energietechnik und die Masterstudiengänge Angewandte Energietechnik und Sustainable Energy Systems. Mittlerweile arbeitet er als Prozessmanager bei Stiwa Gebäudeautomation. "In meiner Arbeit bin ich täglich mit aktuellen Themen zur Energie- und Klimakrise konfrontiert. In der Gebäudeautomation ist es wesentlich, die Prozesse und Gebäude möglichst energiesparend und effizient zu gestalten", sagt er.

Er genieße die Gestaltungsräume in seinem Beruf. "Technische Fachbereiche bieten die Möglichkeit, seinen eigenen Fußabdruck zu hinterlassen – dazu muss man kein Nobelpreisträger werden, man kann in einem kleinen Kontext sehr viel bewirken", sagt er.

Der Tag der Technik

Schluss mit dem Virtuellen. Heuer findet der „Traumberuf Technik“ wieder in Präsenz statt. Von 27. Februar bis 1. März können AHS-Schüler der sechsten und siebten Klassen am Campus Wels und Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich wieder in die Welt der technischen Berufe eintauchen und erhalten in Workshops detaillierte Infos zu Ausbildung und Studien an der FH und der Linzer Johannes Kepler Universität. Die OÖN unterstützen die Initiative der Kepler-Uni und der FH Oberösterreich, ebenso die Bildungsdirektion und die Wirtschaftskammer OÖ.

traumberuftechnik.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper