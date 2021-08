"Der Verein ist für mich wie eine große Familie"

Es wird Zeit, den rund 200.000 Ehrenamtlichen der Sportvereine Oberösterreichs erneut ein großes Dankeschön auszusprechen. Bereits zum dritten Mal in Folge werden diejenigen auf die Bühne geholt, die üblicherweise hinter den Kulissen das Vereinsleben am Laufen halten. Die Ehrenamtlichen geben ihre Leidenschaft für den Sport an Jung und Alt weiter.