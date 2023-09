Bierpreise am Urfahranermarkt bleiben gleich

Der Aufbau ist voll im Gange, am Samstag startet dann der Urfahraner Jahrmarkt mit dem traditionellen Salut der Pranger Schützen und dem Bieranstich, den Lang-Mayrhofer mit Bürgermeister Klaus Luger (SP) vornehmen wird. Von 10 bis 11 Uhr kann man die Fahrgeschäfte an diesem Eröffnungstag gratis benutzen. Neu ist der "Musikexpress", der Fahrgäste mit Fliehkräften von bis zu 4G beschleunigt und dabei eine Licht- und Musikshow bietet.

Ein "Markt für alle"

"Es ist ein Markt für alle und das wird auch unser Programm widerspiegeln", sagt Marktreferentin Stadträtin Doris Lang-Mayrhofer (VP). Wie auch in den vergangenen Jahren gibt es deshalb Programm- und Aktionsschwerpunkte für Familien, Schlager-Fans, Senioren, Studierende und Menschen mit Beeinträchtigung. Vom Gottesdienst bis zum Puszta Laibchen sollen möglichst alle auf ihre Kosten kommen.

Testen den Musikexpress am Attraktionenplatz: vlnr.: Manuela Damm, Geschäftsbereichsdirektor Peter Ilchmann, Leiterin Marktmanagement und Tourismus Sarah Horwath und Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer. Bild: Stadt Linz

Schweizer Schlagerstar kommt

Für den ersten Urfahrmarkt-Sonntag konnte man den Schweizer Schlagerstar Francine Jordi gewinnen, die gemeinsam mit Aufwärts, Oliver Haidt, Marco Scheich und volXpop im Festzelt "Da Wirt 4s Fest" auftreten wird. Nächster Fixpunkt ist dort die Senioren-Tombola mit Musik und Tanz am Dienstag um 12 Uhr. Ermäßigte Preise für Familien gibt es am Mittwoch, den 4. Oktober sowohl bei Fahrgeschäften als auch bei den Verkaufsständen, der Familientag dauert bis 19 Uhr. Im Festzelt feiern an diesem Tag Studierende ab 20 Uhr das große Semester Opening.

Tag der Inklusion am 5. Oktober

Dass der Urfahranermarkt wirklich für alle da ist, will der "Tag der Inklusion" am Donnerstag, den 5. Oktober beweisen. Im Mediencafé wird die Moderatorin, Kabarettistin und Buchautorin Claudia Em ihr neues Werk zum Thema Frühstück vorstellen. Das Buch ist in Zusammenarbeit mit Künstlern aus den Ateliers und Kunstwerkstätten des Instituts Hartheim und des Hauses Bethanien der Diakonie in Gallneukirchen entstanden. In einer Vernissage werden die Werke der Künstler aus dem Buch ausgestellt. Als weiteres Highlight an diesem Tag lädt das Fahrzeug aus der 80er-Jahre TV-Serie "A-Team" zum Einsteigen und Fotografieren ein. Den Abschluss macht am Sonntag, den 8. Oktober, von 11 bis 17 Uhr das Festzelt-Konzert der Magistratsmusik Linz.

Autorin Claudia Em mit ihrem neuen Buch "Frühstück". Bild: OÖN/Diabl

Gastro-Preise bleiben gleich

Zum Jahrmarkt gehören nicht nur Kulinarik und Action, rund 70 Aussteller zeigen ihre Produkte in den Hallen der Verkaufsausstellung - von Haushaltsware bis Wellnessprodukten. Insgesamt sind rund 280 Schausteller, Aussteller und Beschicker auf dem Markt vertreten, in etwa so viele wie im Frühjahr. Keine Veränderung gibt es laut Lang-Mayrhofer auch bei den Preisen für Bier und Grillhendl. Im Frühjahr waren diese kräftig gestiegen sind und viel diskutiert wurden, sind diesmal gleich geblieben. Eine Halbe Bier kostet 6,40 Euro, ein Grillhendl mit Pommes Frites 17,20 Euro.

