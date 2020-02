Der ungeliebte Buddler

Wir wollten ein Tier küren, das jedes Kind kennt. Die wenigsten haben jedoch schon einmal einen Maulwurf gesehen. Darüber hinaus wollten wir zum Thema machen, was er leistet", begründet Dagmar Breschar, Sprecherin des Naturschutzbundes Österreich, seine Wahl zum Wildtier des Jahres.

Der Maulwurf hat es nicht leicht:

Massiver Dünger- und Pestizideinsatz auf den landwirtschaftlichen Flächen sowie das Fehlen naturnaher Böden haben seinen Lebensraum massiv schrumpfen lassen. Darüber hinaus wird er seit Jahrhunderten verfolgt. "Für die Landwirte ist er ein Bewirtschaftungshindernis und ein Rasen mit Maulwurfshügeln macht auch keinem eine Freude", sagt Stephan Weigl vom Biologiezentrum Linz. Dass Grundbesitzer sich eigentlich freuen könnten – ist doch ein Maulwurfshügel ein Indiz für lockeren und humusreichen Boden –, schützt den Säuger nicht vor Zweibeinern, die ihm nach dem Leben trachten. Das Internet ist voll mit Tipps, wie man den Erdwerfer angeblich wirkungsvoll vertreiben kann.

Obwohl die Bestände des Maulwurfs vielerorts zurückgegangen sind, besteht laut Naturschutzbund keine Gefährdung. Auch steht der Maulwurf hierzulande im Gegensatz zu Deutschland nicht unter Naturschutz.

Ein Einzelgänger

Maulwürfe sind territoriale Einzelgänger, die sich nur zur Paarungszeit (März, April) treffen, ansonsten den Kontakt zu Artgenossen meiden. Die Weibchen werfen im Mai/Juni drei bis sieben nackte Junge, die sechs Wochen lang gesäugt werden und bereits nach neun bis zwölf Monaten ihre Geschlechtsreife erreichen und dann den Bau verlassen (müssen).

Ein fast blinder Buddler

Menschen mit starker Kurzsichtigkeit und schlechtem Sehvermögen attestiert der Volksmund, blind wie ein Maulwurf zu sein. Blind ist der Erdwerfer zwar nicht, aber mit seinem Sehsinn ist es nicht weit her. "Die Augen sind klein und im Fell verborgen. Wer ständig unter der Erde lebt, braucht nicht gut zu sehen", sagt Biologe Weigl. Gut ausgebildet sind hingegen sein Gehör- und Geruchssinn mit etwa 150.000 Tastsinnzellen an der Nase und Tasthaaren. Weiters verfügt der Maulwurf über kräftige Vorderbeine, die als Schaufeln fungieren. Beim Hinaufschieben der Erde benutzt das Tier abwechselnd den rechten und linken Vorderfuß. Die Grabgeschwindigkeit kann je nach Bodenbeschaffenheit bis zu sieben Meter pro Stunde betragen.

Vielfraß und Insektenfresser

Dass Maulwürfe Pflanzen oder Wurzeln fressen, ist ein nach wie vor weitverbreiteter Irrglaube. Tatsächlich gehört der Talpa europaea zur Gattung der Insektenfresser, der die Gänge mehrmals pro Tag abgeht, um seinen Nahrungsbedarf vorzugsweise mit Käfern, Asseln, Tausendfüßern, Schnecken und Regenwürmern zu stillen. "Mit ihrem kleinen Raubtiergebiss fressen sie alle möglichen wirbellosen Tiere. Maulwürfe haben eine hohe Stoffwechselrate, weshalb sie viel fressen müssen", erklärt Weigl. Der tägliche Nahrungsbedarf entspricht in etwa seinem eigenen Körpergewicht, weshalb Maulwürfe längere Nahrungspausen (>1 Tag) nicht überleben. Sie halten keinen Winterschlaf, sind auch während der kälteren Jahreszeit aktiv. Um in dieser Zeit genug Nahrung zu finden, verlegen sie ihre Aktivitäten in tiefer gelegene Bodenschichten und legen Vorräte an. Der Maulwurf vertilgt bis zu 30 Kilogramm Insekten im Jahr.

Ein gewiefter Tunnelbauer

Der Maulwurf lebt in einem komplexen Tunnelsystem, das bis zu 70 Zentimeter unter die Erde reichen kann und über drei verschiedene Formen von Gängen verfügt. Zwei liegen ganz an der Oberfläche und werden als Brunstgänge und Oberflächengänge bezeichnet. Die dritten bilden die eigentlichen Jagdgänge, die tiefer im Boden liegen. Dort befinden sich auch die Nester, in denen die Jungen zur Welt gebracht werden. Nur bei letzteren findet man Maulwurfshügel. Die Jagdgänge sind waagrechte Röhren im Erdinneren, von denen zur Oberfläche schräge Gänge führen. Durch diese wird die losgegrabene Erde nach oben geschoben und bildet dort die so typischen Haufen.

Besonderes Fell

Das samtartig schwarze Fell der Maulwürfe hat keinen Strich, die Haare legen sich also nicht auf eine Seite. Das erleichtert das Vorwärts- und Rückwärtslaufen in seinen Gängen. "Bis in die 50er- und 60er-Jahre gab es bei uns Maulwurfsjäger, die gegen eine Prämie bei den Landwirten Maulwürfe gefangen haben. Der Maulwurfspelz war eine gefragte Sache. Er war kurz, dicht und warm", sagt Weigl.

Warum der Maulwurf Maulwurf heißt

Der Maulwurf hat seinen Namen von dem althochdeutschen Begriff "Molte", was so viel wie "Erde" bedeutet. Von "Molte" leiten sich auch Wörter wie Mull oder Müll ab. Den Namen "Maulwurf" kann man also mit "Erdwerfer" übersetzen, mit einem "Maul" hat der Name nichts zu tun.

Lebensraum

Im gemäßigten Bereich Europas ist der Maulwurf weit verbreitet, fehlt jedoch im Norden Skandinaviens und im Süden des Mittelmeerraums. In Österreich kommt er fast überall vor und bewohnt Laub- und Mischwälder sowie Kulturgegenden. Als Lebensräume dienen fruchtbare, bewachsene Böden in der Ebene bis in Höhen von circa 2400 Metern. Gebiete mit einer hohen Feuchtigkeit und einer hohen Anzahl von Regenwürmern werden bevorzugt. Felsen, sandige Böden und Sümpfe hingegen meidet der Maulwurf.

Maulwurf Fakten

Talpa europaea lautet die wissenschaftliche Bezeichnung des einzig in Mitteleuropa verbreiteten „Europäischen Maulwurfs“, zusätzlich gibt es noch rund 35 in Eurasien und Nordamerika beheimatete Arten.

130 Gramm schwer und zwischen elf und 16 Zentimeter lang werden Maulwürfe.

Das 20-fache des Körpergewichtes kann der Maulwurf an Erdmassen bewegen.

30 Kilogramm Insekten vertilgt ein Talpa europaea durchschnittlich in einem Jahr.

67Meter legt der Maulwurf in der Minute in seinen unterirdischen Gängen zurück.

200 Wollhaare pro Quadratmillimeter bilden das Fell des Talpa, das nicht nur sehr dicht, sondern auch samtig weich ist.

3 Aktivitätsphasenbestimmen den Tag des Maulwurfs, die jeweils zwischen drei und vier Stunden dauern.