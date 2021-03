Die Arbeit der Meteorologen im Land wird ab 27. März noch um ein Stück bedeutender. Denn von den Wettervorhersagen, die sie erstellen, sind ab diesem Tag Tausende Wirte im Land abhängig. Wie berichtet, hat die Bundesregierung die Öffnung der Gastronomie für den Beginn der Osterferien angekündigt. Eine vermeintliche Jubelmeldung, die sich wenige Augenblicke später für viele Wirte als Tropfen auf den heißen Stein entpuppte. Denn geöffnet werden vorläufig nur die Gastgärten. Fragen nach Sperrstunde und Auslastung blieben unbeantwortet. Die Stimmung sackte in den Keller.

"Die Gastronomen sind schwer enttäuscht. Niemand sieht eine Perspektive, keiner traut sich etwas planen", sagt Oberösterreichs Wirtesprecher Thomas Mayr-Stockinger. Bei vielen Betrieben sei eine Öffnung der Gastgärten nicht möglich, "weil sie schlicht und einfach keinen Gastgarten haben". Er frage sich auch, wie das Personal eingeteilt werden soll. "Vielleicht nach dem Wetterbericht. Aber auch der kann falsch sein", sagt der Wirtesprecher. Er und seine Kollegen müssten derzeit zusehen, "wie sich Zusammenkünfte immer mehr in den privaten Bereich verlegen". Dort gebe es keine Hygienekonzepte – in der Gastronomie schon. "Wir dürfen sie aber nicht präsentieren und damit auch nicht zeigen, dass es in der Gastronomie zu keinen Clustern kommt", sagt Mayr-Stockinger. Er forderte eine "hundertprozentige Entschädigung für Wirte, Lieferanten und Mitarbeiter".

Öffentlicher Ausschank

Die Stadt Wien hat nun die Errichtung von zusätzlichen Gastgärten auf öffentlichen Flächen angekündigt – für jene Gastronomen, die über keine Freiluftfläche verfügen. Gefallen an dieser Idee äußerte auch Klaus Luger (SP), Bürgermeister von Linz. "Lokalen, die keinen Freiluftbereich haben, eine Öffnung in Form einer befristeten öffentlichen Ausschankfläche zu ermöglichen, halte ich für sinnvoll", sagt Luger. Er habe bereits die zuständige Abteilung beim Magistrat beauftragt, eine Adaptierung des Wiener Modells für Linz zu prüfen.

Völlig im Stich gelassen fühlen sich derzeit Hotellerie, Nachtgastronomie und Freizeitbetriebe. Eine Öffnung sei in "unerreichbare Ferne gerückt", heißt es von Branchenvertretern.

Reaktionen aus der Gastronomie:

"Die große Freude bricht jetzt nicht aus“

Josef Gassner, Klosterhof in Linz

Josef Gassner sorgt sich um das Wetter. Bild: Alexander Schwarzl

„Natürlich freuen wir uns auf unsere Gäste“, sagt Josef Gassner, Wirt des Linzer Klosterhofes. „Wir haben den Vorteil, dass wir einen großen Gastgarten und überdachte Arkaden haben. Diese Möglichkeiten haben viele Kollegen leider nicht.“ Entscheidend sei die Frage des vorgeschriebenen Mindestabstands: „Bei einem Meter ist das kein Problem, mehr wäre schon schwierig.“ Corona-Tests, die Aufnahme der Gästedaten und das Tragen der FFP2-Masken seien als Schutzmaßnahmen „ausreichend“.

Der größte Unsicherheitsfaktor sei aber das Wetter, sagt Gassner. Die Personalplanung sei dadurch ungemein erschwert.

„Irgendwie ist das alles irritierend“

Johanna Schallmeiner, Seegasthof Hois’n, Gmunden

Diesen Freitag würde der Seegasthof Hois’n in der Gmundner Traunsteinstraße aus dem Winterschlaf erwachen. Heuer wird dieser – wie auch im vergangenen Jahr – länger dauern. „Ich bin froh, dass uns zumindest ein bisschen Hoffnung gegeben wird“, sagt Wirtin Johanna Schallmeiner.

Aber alles sei „ein bisschen irritierend“. Zuerst habe es geheißen, nicht vor Ostern, dann vielleicht doch Mitte März und jetzt diese Zwischenlösung. „Ich muss einfach optimistisch bleiben.“

Eine Frage der Voraussetzungen

Wolfgang Pötzl, Schwechaterhof in Steyr

Wolfgang Pötzl hat noch viele Fragen, auf die er sich bis zur Öffnung seines Gastgartens im Steyrer Schwechaterhof Antworten erhofft. „Ich freue mich auf Gäste. Aber wie lange darf ich sie bewirten? Wenn wir den Gastgarten nicht bis zumindest 22 Uhr offen halten dürfen, zahlt sich das nicht aus“, sagt Pötzl.

Er frage sich auch, warum Gäste bei entsprechenden Konzepten nicht auch im Inneren des Gasthauses bewirtet werden dürfen. „Das haben wir auch im Vorjahr geschafft.“

„Bei uns kann es zu Ostern noch schneien“

Nicole und Johannes Doneus Gasthaus Post, Peilstein

Von einer vernünftigen Umsatz-Perspektive sieht sich Johannes Doneus noch weit entfernt. „Es mag schon sein, dass es in der Karwoche in den Wiener Gastgärten schon gemütlich ist. Bei uns im Mühlviertel kann es noch schneien“, sagt Doneus, der gemeinsam mit seiner Frau Nicole den Gasthof Post in Peilstein führt. Es sei zumindest sehr wahrscheinlich, dass die Temperaturen den Gastgartenbetrieb nicht erlauben. „Und was machen dann die Kollegen, die keinen Gastgarten haben? Mit einer echten Erleichterung für die Branche haben die Ankündigungen überhaupt nichts zu tun“, sagt er.

Klare Ansage fehlt

Alois Stamminger, Gasthaus Kellerbräu in Ried im Innkreis

Er bereite den Gastgarten vor, so der Innviertler Wirt. „Aber in der jetzt angedachten Form ist der Betrieb schwer bis kaum durchführbar. Was ist, wenn ein kurzer Regenguss kommt? Die Gäste mit dem Essen im Plastikbehälter heimschicken? In die Gaststube darf man ja niemanden lassen.“ Er habe den Verdacht, die Politik versuche, ein kleines Zugeständnis zu machen, um sagen zu können: „Seids jetzt zufrieden!“, so der Wirt. „Es fehlen klare Ansagen und Zeitlinien.“

Besser als nichts

Astrid Pöcherstorfer, Restaurant Olivi in Wels

„Mit dieser Regelung haben wir keine Planungssicherheit“, kritisiert die Welser Wirtesprecherin.

Besser als nichts sei es aber allemal. Die Gastronomie verliere gute Mitarbeiter, so Pöcherstorfer: „Die wollen unbedingt arbeiten und ertragen den Stillstand nicht mehr.“

