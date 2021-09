"Der traurigste Schulanfang, den wir jemals hatten"

Nur noch wenige hundert Meter bis zur Schule. Es war gegen 7.30 Uhr, in einer halben Stunde sollte für Stefan H. und seine Mitschüler der Unterricht beginnen. Doch beim Gymnasium Dachsberg kam der 15-Jährige nicht an. Stefan H. verunglückte tödlich, wurde mit seinem Moped gegen den Pkw eines entgegenkommenden 54-Jährigen geschleudert. Er verstarb noch an der Unfallstelle. In einem der nachfolgenden Pkw saß seine Mutter.