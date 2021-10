Der Tod und die Mundart

Was früher rund ums Sterben so Brauch war, das weiß Elfriede Totschnig. In ihrem Auftrag hat uns ihre Tochter Eva Totschnig ein Mail geschickt, in dem sie so einiges erklärt: "Meiner Mutter fallen immer wieder Wörter ein, die sie aus ihrer Kindheit in den 1930er- und 1940er-Jahren aus dem Unteren Mühlviertel aus Klam kennt. Als Kind blieb ihr eine Szene in Erinnerung, als sie ein Feuer am nahen Klambach sah. Ihre Mutter erklärte ihr, dass die Nachbarn dort ‚Totnstroh brennán‘. Und auch, dass, wenn jemand starb, das ‚Zügnglöckerl‘ geläutet wurde." Wir klären auf …

Totnstroh brenná: Die Verstorbenen wurden früher im Hof aufgebahrt. Später wurde das Bettstroh, auf dem der Leichnam lag, verbrannt. Bis in die 1930er-Jahre schliefen die meisten Menschen auf Leinensäcken, die mit Stroh gefüllt waren.

Zügnglöckerl: Die Totenglock, die geläutet wurde, wenn jemand starb – das Wort Zinnglöckl dürfte von "in den letzten Zügen liegen" abstammen.

zaumpacká: sterben (zusammenpacken)

‘s A(n)geháde: Kollaps, Kreislaufschwäche

rean: weinen

á Bangl reißn: sterben ( Monika Reiter, Luftenberg)

akrazn: sterben ( Eva Totschnig)

vágigátzn: sterben ( Zita Eder, Bad Zell)

Pompfüinebárá: Leichenträger (aus dem Französischen: entreprise de pompes funèbres – Bestattungsunternehmen)

