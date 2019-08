Früher standen sie fast an allen Ecken: auf Plätzen, bei Bahnhöfen oder in Fußgängerzonen. In Zeiten des Smartphones findet man sie nur noch selten: die Telefonzellen. Rund 11.000 Stück werden aktuell in Österreich von A1 Telekom betrieben – in Oberösterreich findet man noch 1200 Telefonzellen, Tendenz sinkend.