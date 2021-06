Der pechschwarze Himmel war einer weißen Wolkendecke gewichen. Von den Sturmböen von bis zu 95 km/h blieb am Tag danach nur ein kühler Wind. 3200 Feuerwehrmänner standen in der Nacht auf Mittwoch im Dauereinsatz. Und auch gestern mussten die Wehren ausrücken. Es galt, die Schäden, die die Unwetterfront hinterlassen hatte, zu beseitigen. Besonders hart von Sturm und Regen waren jene Gemeinden betroffen, die vom Hagel vergangene Woche bereits schwer in Mitleidenschaft gezogen worden waren.