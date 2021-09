Der Tag der Familien beim Welser Volksfest

WELS. "Krüge hoch" hieß es bei der gestrigen Eröffnung des Welser Volksfestes. Während im neuen Festzelt die ersten Besucher zu den Biergläsern griffen, standen vor den Eingängen die Wartenden Schlange. Aus Sicherheitsgründen schrieb die Behörde 3G-Schleusen vor. Die Gäste nahmen die Kontrollen ohne Murren in Kauf. Die meisten Besucher waren darauf sehr gut vorbereitet.

Der heutige Volksfesttag gehört traditionell den Familien. Wie immer ist dieser Tag die beste Gelegenheit für einen lustigen Ausflug mit Kindern. Bei bis zu 50 Prozent Ermäßigung der Fahrgeschäfte freut sich ab 13 Uhr auch das Börserl. Der Vergnügungspark bietet heuer jede Menge Attraktionen. Ihre Namen sind jedem routinierten Volksfestbesucher ein Begriff: "Chaos", "Tagada", "Round Up", "Sombrero" und "Panic" führen bei ihnen zum ultimativen Nervenkitzel. Neu ist das "TakeOff", das sich nur Schwindelfreie zutrauen sollten. Zugleich empfiehlt es sich, die reichhaltige Speisekarte im 1500 Quadratmeter großen Festzelt gleich nebenan erst nach dem Höllentrip zu studieren. Das schont den Magen.

"Zum Ludwig" heißt es neuerdings beim Eintritt ins Bierzelt, dem Herzen des Welser Volksfestes, wo bis Sonntag Unterhaltendes geboten wird. Den heutigen Abend gestalten die "Draufgänger", morgen sind die "Granaten" an der Reihe und am Sonntag beim Frühschoppen werden die "Edlseer" ihr Showprogramm zum Besten geben. Die Messe Wels als Veranstalter hat ein ganzes Bündel an Maßnahmen für einen sicheren Volksfestbesuch geschnürt. Das Gelände ist umzäunt. An den vier Eingängen wird die 3G-Regel überwacht. Besucher sind angehalten, sich per Handy und QR-Code zu registrieren. Die analoge Registrierung ist ebenso möglich.

In der Messehalle 4 (bei der Einfahrt Ost) werden Corona-Tests durchgeführt. Ein Testbus steht heute und Samstag von 17 bis 22 Uhr zur Verfügung (Einfahrt Nord gegenüber der Messehalle 20). Kinder unter 12 Jahren sind von der Testung ausgenommen. Es gilt auch der Ninja-Pass.

Messepräsident Hermann Wimmer ist erleichtert: "Die Messe Wels hat alle nötigen Vorkehrungen für ein sicheres und vor allem unterhaltsames Fest getroffen." Angesichts der kurzen Vorbereitung sprach Direktor Robert Schneider bei der gestrigen Eröffnung von einer großen Herausforderung.