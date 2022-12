Der Sucht bereits im Kindergarten vorbeugen

Man müsse bei der Suchtprävention "am besten so früh wie möglich" ansetzen, sagt die für Gesundheit zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Und zwar bereits im Kindergarten. Die neue "Weiterbildungsoffensive" des Landes Oberösterreich richtet sich dabei allerdings nicht an Kinder, sondern an Pädagogen und Eltern. Denn die Suchtvorbeugung sei eine "gesamtgesellschaftliche Aufgabe".

Angeboten werden die Fortbildungen gemeinsam mit dem Institut Suchtprävention von pro mente. Ein Kind, das von klein auf gestärkt werde, habe "gute Chancen, gesund zu bleiben und nicht süchtig zu werden", sagt Leiter Rainer Schmidbauer.

Sucht nach Spielzeug

So könnten Kinder etwa eine Sucht nach Spielzeug – dem soll das Programm "Spielzeugfreier Kindergarten" entgegenwirken – oder Fernsehen und digitalen Medien entwickeln. Zusätzlich werden Kurse zu den Themen "Unterstützung mit Gespür" für Kinder aus suchtbelasteten Familien und "Kinder stark machen" angeboten.

Anmeldung und weitere Infos finden Sie auf praevention.at

