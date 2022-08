Als das Unwetter, das am Donnerstag über Österreich hinwegzog, um 16.45 Uhr die Gemeinde Gaming im Bezirk Scheibbs erreichte, stiegen fünf Frauen gerade von der Herrenalm ab – unter ihnen auch eine 58-jährige Oberösterreicherin aus Micheldorf (Bezirk Kirchdorf). Wegen des plötzlich einsetzenden Regens wollte die Gruppe in dem bewaldeten Gelände kurz anhalten, um Jacken anzuziehen. Genau in diesem Moment fuhr eine Sturmböe über den Hang und riss mehrere Bäume nieder.