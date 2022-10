Der steinige Weg zur Energiewende im Verkehr

Auf den ersten Blick gibt es zwischen dem hippen Berlin und dem konservativen Oberösterreich nicht wirklich viele Gemeinsamkeiten. Wenn es jedoch um die Frage geht, wie die Mobilität der Zukunft aussehen und woher die Energie dafür kommen soll, stehen die Deutsche Bundeshauptstadt und ihr Umland vor vergleichbaren Herausforderungen wie Oberösterreich.

"Jestern war ick noch’n Diesel", steht im Berliner Dialekt auf der Seitenwand des schon in die Jahre gekommenen Linienbusses, der auf dem Parkplatz der IAV GmbH steht. Die Ingenieursgesellschaft beschäftigt mehr als 8000 Mitarbeiter und ist einer der weltweit führenden Dienstleister für die Automobilindustrie. Die Umrüstung alter Busse auf umweltfreundlichere Elektroantriebe ist nur eines von vielen Projekten. Das größte Problem sind derzeit noch Kosten: Mehrere Hunderttausende Euro kostet die Umrüstung eines alten Busses auf einen E-Antrieb. Für hochverschuldete Kommunen wie Berlin ist das kaum zu stemmen.

Wirtschaftslandesrat Achleitner (VP) und Infrastrukturlandesrat Steinkellner (FP) ließen sich in Berlin die Energieversorgung in der Stadt der Zukunft erklären. Bild: Land OÖ/Grilnberger

Die hohen Kosten der E-Mobilität machen auch Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) Sorgen. Diese sei zwar "eine zentrale Technologie, um die Klimaziele zu erreichen", jedoch werde es sich "mit Elektroautos alleine nicht ausgehen". Unklar ist auch, wie der wachsende Strombedarf des Verkehrs überhaupt gedeckt werden kann. Alleine in Oberösterreich werde sich die benötigte Strommenge für den Verkehr bis zum Jahr 2040 auf 5800 Gigawattstunden pro Jahr verzwölffachen, sagt Steinkellner. Gemeinsam mit dem wachsenden Bedarf an erneuerbarer Energie für die Industrie werde das "die Potentiale erneuerbarer Stromerzeugung bei Weitem übersteigen".

Eine Lösung sieht der Infrastrukturlandesrat in sogenannten E-Fuels – synthetische Kraftstoffe, die mittels Strom aus Wasser und Kohlenstoffdioxid hergestellt werden. "Wir müssen für alle Technologien, die uns helfen könnten, offen sein", sagt Steinkellner.

"Mobilität wird teurer werden"

Wenig optimistisch stimmte beim oberösterreichischen Besuch in Berlin die Analyse von Adam Mutwil aus dem deutschen Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Der Experte für Brennstoffzellen und erneuerbare Kraftstoffe hat keine Zweifel, dass die Verbraucherkosten für Mobilität "auch in den kommenden Jahren noch massiv weitersteigen werden". Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) begegnet diesem Szenario eher mit Zweckoptimismus: "Sobald E-Autos in den kommenden Jahren in größeren Stückzahlen produziert werden, werden auch die Kosten sinken", sagt er.

Oberösterreich habe bei der Umstellung auf erneuerbare Energien ohnehin eine gute Startposition: Während in Deutschland knapp die Hälfte des Stromes aus erneuerbaren Quellen stammt, sind es in Oberösterreich deutlich mehr als 80 Prozent. "Die Stromwende werden wir in Oberösterreich zusammenbringen, aber bei der Wärme wird das, was wir im Land produzieren können, nicht reichen." Achleitner träumt von gigantischen internationalen Projekten, um diese Energiekrise zu lösen: Auf riesigen Flächen in Nordafrika könnte Solarstrom für die Herstellung von Wasserstoff erzeugt werden und dieser in Pipelines nach Europa geleitet werden.

Autonome Busse als Zubringer

Aber nicht nur die Antriebe der Fahrzeuge werden sich in den kommenden Jahren wandeln. Bald sollen auch die Lenker überflüssig werden. Die ersten Feldversuche für selbstfahrende Autos in Oberösterreich gibt es bereits. Steinkellner rechnet damit, dass bereits in wenigen Jahren die ersten Busse ohne Chauffeur auf Oberösterreichs Straßen unterwegs sein werden. "Sie könnten als Zubringer für Lokalbahnen eingesetzt werden. Wenn eine Siedlung wenige Kilometer von der Bahnstrecke entfernt liegt, könnten automatische Busse diese Lücke schließen", sagt er. Bevor dieser Wunsch Realität werden kann, muss aber noch geforscht werden. Regen und Schnee stellen die Sensoren und Programme, die selbstfahrende Autos lenken, oft noch vor unlösbare Probleme. An den Lösungen wird auch in Österreich geforscht. In St. Valentin findet sich eine der weltweit modernsten Testanlagen für autonome Fahrzeuge.