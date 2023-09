Der Spätsommer macht nur eine kurze Pause

Gestern, 21. September, um 13 Uhr in Bad Ischl: 25,3 Grad, St. Wolfgang: 26,4 Grad, Linz: 25 Grad. Verantwortlich für die nach wie vor sommerlichen Temperaturen war Föhnwind, der besonders im Salzkammergut und in der Pyhrn-Priel-Region zu spüren war. Doch in der Nacht auf heute, Freitag, schob lebhafter Westwind Regenwolken über Oberösterreich. Tagsüber breiten sich landesweit Schauer aus, die Tageshöchstwerte erreichen nur noch 17 bis 21 Grad, sagt Meteorologe Christian Ortner von Geosphere Austria. Auch der Samstag wird von einem Tief dominiert. "Viel Regen wird nicht fallen", sagt Ortner. Im Mühlviertel sollte es trocken bleiben. Der Wind weht aus Nordwest.

Die Prognose klingt wie das sichere Ende dieses Altweibersommers, aber dem ist nicht so. Am Sonntag dehnt sich ein Hoch aus, bis zum Nachmittag kehrt der Sonnenschein zurück. Wenn die Wolken auflockern, sind bis zu 20 Grad möglich. Am Montag dehnt sich der Einfluss dieser milden Südostströmung weiter aus, das Thermometer kann wieder auf bis zu 25 Grad klettern. "Der September lässt bisher ordentlich seine Muskeln spielen", sagt Ortner. Der heurige Monatsneunte wird voraussichtlich einer der wärmsten in der Messgeschichte werden.

