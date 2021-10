Der Spätsommer geht zu Ende

Föhniger Südwind war für die ungewöhnlich hohen Temperaturen Anfang Oktober in Österreich verantwortlich. In Rohrspitz nahe Bregenz wurde von Samstag auf Sonntag sogar die erste "Tropennacht" registriert, denn die nächtliche Tiefsttemperatur fiel nicht unter 20 Grad.

Auch im Süden Oberösterreichs wehte lebhafter Südwind, weshalb die Temperaturen gestern im Tagesverlauf auf 25 Grad und mehr kletterten. So wurden in Unterach am Attersee bereits in der Früh 14 Grad gemessen. Zum Vergleich Freistadt, wo der Föhn keinen Einfluss ausübte: Dort hatte es am Sonntag in der Früh gerade einmal zwei Grad plus. Doch zu Wochenbeginn steht dann leider ein Wetterwechsel vor unserer Tür. Ein mächtiges Tief über den britischen Inseln begibt sich langsam auf Wanderschaft und bringt zunehmend Wolken und Niederschläge.

Nachdem sich heute in der Früh lokale Nebel bzw. Hochnebel aufgelöst haben, scheint in Oberösterreich noch einmal überwiegend die Sonne. Bewölkter ist es bereits im Westen an der Grenze zu Bayern. Die Tiefstwerte liegen in der Früh bei vier Grad, die Höchsttemperaturen können aber 20 Grad und mehr erreichen.

Auch am morgigen Dienstag wird es wieder ähnlich warm. Doch laut den Meteorologen der ZAMG ziehen am Abend mit auffrischendem Westwind dichte Wolken auf. Sie transportieren die ersten Regenschauer über das Land, von denen nur die Osthälfte verschont bleiben dürfte.

Ab Mittwoch Schlechtwetter

Der Mittwoch präsentiert sich dann grau und regnerisch. Der Westwind bläst teilweise heftig, immer wieder kann es regnen – am Vormittag sind auch heftigere Schauer möglich. Dementsprechend sinken die Temperaturen: Die Höchstwerte liegen bei nur noch bei elf bis 14 Grad.

Kaum Sonne, immer wieder Regen und lebhafter Westwind: Auch am Donnerstag zeigt sich das Wetter recht herbstlich, das Thermometer dürfte im Tagesverlauf keine 15 Grad erreichen. Wetterbesserung ist ab Freitag in Sicht.