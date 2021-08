Der Sommer kommt erst nach dem Wochenende aus der Form

31,2 Grad zeigte das Thermometer Freitagnachmittag in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) an. Temperaturen, die auch am Wochenende mehr die Regel als die Ausnahme sein werden. Der Sommer wird erst am Montag langsam aus der Form kommen.

Heute, Samstag, steht Oberösterreich aber zunächst wieder ein schwüler Tag bevor. In der Früh ziehen noch dichtere Wolken durch, die aber bereits am Vormittag der Sonne Platz machen. Mehr als 31 Grad versprechen perfektes Badewetter, erst am späteren Nachmittag wachsen über dem Bergland Quellwolken in den Himmel. Die Gewitterneigung steigt am Abend überall in Oberösterreich an.

Der Sonntag steht dem Samstag um nichts nach. Im Gegenteil: Die Temperaturen ziehen noch einmal an und erreichen bis zu 32 Grad. Wärmegewitter sind erneut ein Thema, Regenschauer und Gewitter sind aber vor allem im Bergland wahrscheinlich, können dort auch heftig ausfallen.

Wetterumschwung ab Montag

Am Montag macht sich der bevorstehende Wetterumschwung bemerkbar: Es ist nur noch zeitweise sonnig, bei bis zu 27 Grad bleibt es aber weiterhin schwül.

Ab den Mittagsstunden breiten sich erste Schauer aus, Gewitter, die teilweise kräftigen Regen bringen können, entstehen. Die Abkühlung ist schließlich am Dienstag spürbar: Regenschauer, Wolken und Sonne wechseln bei rund 23 Grad.

Noch eine Spur kühler wird es voraussichtlich am Mittwoch: 20 Grad sind dann das Höchste der Gefühle. Eines aber scheint trotz unsicherer Langzeitprognose bereits festzustehen: Der Sommer ist noch nicht vorbei.