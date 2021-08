Der Sommer endete mit einem Donnerwetter

Die ersten Regenschauer tauchten im Zentralraum bereits am frühen Vormittag auf. Noch ein bisschen früher, als es die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostiziert hatten, traf gestern jene Kaltfront in Oberösterreich ein, die dem Sommer ein jähes Ende bereitet. Waren die Temperaturen am Wochenende noch auf mehr als 28 Grad geklettert, klopft in dieser Woche bereits der Frühherbst an die Tür. Und dieses Klopfen wird kontinuierlich lauter.

Einstellige Temperaturen

Der Regen, der sich in der Nacht auf heute über einen Großteil des Landes ergoss, klingt zwar zunächst wieder ab, doch der Wochenstart bleibt insgesamt unbeständig: Die Temperaturen kommen heute nicht mehr über 17 bis 21 Grad hinaus. Dichte Regenwolken wechseln sich mit wenigen sonnigen Abschnitten ab.

Morgen, Dienstag, wird es dann noch eine Spur frischer: Die Temperaturen liegen nur noch zwischen 13 und 19 Grad. Im Salzkammergut und der Eisenwurzen-Region überwiegen die Wolken, immer wieder kann es zu Regenschauern kommen. In den anderen Landesteilen bleibt es großteils trocken.

Der Mittwoch präsentiert sich bereits als klassischer Herbsttag: Einstellige Temperaturen am Morgen, die auch am Nachmittag höchstens 22 Grad erreichen, dazu viel Sonnenschein und stabiles Wetter. Gleichzeitig ist es auch der wärmste Tag der Woche: Ab Donnerstag geht es mit den Temperaturen wieder abwärts. 19 Grad, Regen, Wolken und Sonnenfenster werden von lebhaftem bis starkem Westwind begleitet. Besserung? Nicht in Sicht.