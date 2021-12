Einzelne Laternen tauchen den Parkplatz in dämmriges Licht. Immer seltener werden die Autos, die an der Autobahnraststätte vorbeifahren. Die Lenker haben es eilig, nachhause zu kommen, denn es ist Weihnachten. Und während daheim bereits die ersten Kerzen brennen, Lieder gesungen werden und die Kinder die Bescherung gar nicht mehr erwarten können, sitzt einer ganz allein. Ein Lkw-Fahrer in seinem Führerhaus. Hunderte Kilometer von zuhause entfernt.