Der Regen, der diese Woche fällt, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Ein großer Waldbrand im Rax-Gebiet in Niederösterreich forderte die Einsatzkräfte das ganze Wochenende.

31 Liter Regen pro Quadratmeter sind seit Jahresbeginn in Linz niedergegangen. "Das ist ein ordentliches Defizit. Normalerweise fällt im selben Zeitraum vier Mal so viel Niederschlag", sagt Meteorologe Alexander Ohms. Mit "normalerweise" meint er den Durchschnittswert der Klimaperiode 1991 bis 2020 von 1. Jänner bis 9. März. Und dieser liegt in der Landeshauptstadt bei 120 Litern.

Mehr zum Thema: Wie im Sommer - Waldbrandgefahr und Trockenheit zum Frühlingsbeginn

Nur ein "sachter" Wetterumschwung

Die gute Nachricht: Heute und auch in den folgenden Tagen wird es in Oberösterreich endlich wieder regnen. Die erwartete Menge ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mehr als fünf Liter Regen pro Quadratmeter dürften nicht zusammenkommen. Außerdem ist fraglich, ob es überall nass wird. "Gerade in der Linzer Gegend könnte es weiterhin trocken bleiben", sagt Ohms.

Er spricht von einem "sachten Wetterumschwung". Nach der außerordentlich sonnigen und warmen Vorwoche würde der März nun "einen Schritt zurück in Richtung Normalität" machen. Kleine Tiefdruckgebiete sollen über das Land hinwegziehen. Doch von einem Temperatursturz oder Regenwetter sei man weit entfernt. Die Geosphere rechnet mit Spitzenwerten um die 16 Grad und anhaltender Trockenheit. "Die Situation wird sich nicht so schnell entspannen", sagt Ohms.

Mehr zum Thema: Großer Waldbrand im Rax-Schneeberg-Gebiet forderte die Feuerwehr das ganze Wochenende

Wann es diese Woche regnet

Das erste Tief hält schon am Montagvormittag Einzug. Insbesondere im Inn- und Hausruckviertel könne es bis zum frühen Nachmittag regnen. Danach lichtet sich der Himmel vielerorts wieder. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf zwölf bis 17 Grad. Freundlicher verläuft der morgige Dienstag. Sonnenhungrige sind in den Bergen auf der sicheren Seite. Im Flachland könnte es erst später trocken und sonnig werden. Am Mittwochnachmittag folgt dann die nächste Störung, die im Innviertel und im Salzkammergut am meisten spürbar sein wird. Dazu kommt teils lebhafter Wind.

Regenwetter am Wochenende?

Stark bewölkt beginnt dann der Donnerstag, doch Regen dürfte ausbleiben. Von "kräftigem Föhn" geprägt ist auch der darauffolgende Freitag. Und das Wochenende? "Da muss man noch sehr vorsichtig sein", sagt der Meteorologe. Durchaus möglich sei aber aus jetziger Sicht, dass am kommenden Sonntag und Montag bis zu zehn Liter Niederschlag pro Quadratmeter in Oberösterreich fallen. Dies wäre – nach dem extrem trockenen Winter – ein Segen für die Natur. Das gewaltige Niederschlagsdefizit könne man dennoch nicht "in ein paar Tagen aufholen".

Eine 10-Tage-Prognose für Ihre Region finden Sie auf nachrichten.at/wetter

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Gabriel Redakteurin Oberösterreich Verena Gabriel

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.