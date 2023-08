Der Prinz ist ein Brite: "Linz ist wie Sheffield"

"Ich bin der Prinz von Linz", schreit er im neuen Tourismusvideo der Stadt auf dem Donauschiff stehend – und sein Akzent verrät ihn. Hauptdarsteller Matthew Kaufman ist kein Linzer, kein Oberösterreicher, kein hier lebender Brite, sondern ein waschechter Engländer. Linz hat er in den Tagen der Dreharbeiten kennen und schätzen gelernt. Sein Urteil: "Linz ist wie Sheffield, eine Stadt des Stahls, eine Stadt der aufkeimenden unabhängigen Kunstszene und eine Stadt der Regeneration. Nur hat es einen schöneren botanischen Garten mit einem schöneren Blick auf die Stadt."

Entdeckt wurde Kaufman, weil die Macher des dritten Werbevideos, mit dem die Verantwortlichen des städtischen Tourismusverbandes wieder etwas andere Wege gehen wollten (die OÖN berichteten), weil man einen Hauptdarsteller suchte, der in der Mimik stark ist. Filmemacher Sinisa Vidovic kannte ihn von verschiedenen Kampagnen, man kam ins Gespräch und konnte ihn sich leisten, wie es heißt.

"Ich hatte wirklich keine Ahnung, worauf ich mich da eingelassen habe", sagt Kaufman, fand aber schnell Gefallen an der Rolle und auch an der Stadt.

Eine langjährige Freundin in Linz ersuchte er um Empfehlungen, was er sich in der Stadt alles anschauen sollte. "Die meisten ihrer Tipps waren dann die Plätze, an denen wir gefilmt haben." Seine Freundin Lucy war begeistert von der Stadt, denn wo gibt es das, "dass man 24 Stunden nach seiner Ankunft schon zum Prinzen von Linz gekrönt wird". Der britische Humor soll übrigens auch Ausschlag für die Wahl von Kaufman gegeben haben.

