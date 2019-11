Der Polizei gingen bereits 3700 Alkosünder ins Netz

Rund 3700 Alkolenker zog die Polizei in Oberösterreich heuer in den ersten drei Quartalen aus dem Verkehr – um rund 500 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt waren 2018 bei knapp 150.000 Alko-Vortests 4200 alkoholisierte Lenker ertappt worden, 2017 waren es zirka 4400. "Wir rechnen damit, dass die Gesamtzahl heuer wieder ansteigt", sagt Johann Thumfart, stv. Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei.

2018 gab es 410 Alko-Unfälle

Dank der hohen Kontrolldichte hat sich die Zahl der Unfälle mit Alkolenkern in den vergangenen Jahren bei rund 400 eingependelt. 2018 gab es laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit 410 derartige Unfälle. Dabei wurden 532 Menschen verletzt, elf Personen starben.

Im Vergleich mit den anderen Bundesländern liegt Oberösterreich damit unter dem Österreich-Schnitt, sagt Peter Felber vom Kuratorium für Verkehrssicherheit: "Österreichweit standen im Vorjahr bei 6,2 Prozent aller Verkehrsunfälle die Lenker unter Alkoholeinfluss, in Oberösterreich waren es sechs Prozent." Im Vergleich mit den Flächenbundesländern liege Oberösterreich damit voran: In Niederösterreich waren es 6,8 Prozent, in der Steiermark 7,6 Prozent.

Trotzdem will die Polizei den Kontrolldruck weiter hoch halten. "Nur so kann die abschreckende Wirkung aufrechterhalten werden", sagt Polizist Thumfart. Vor Weihnachten sei die Versuchung, alkoholisiert in das Auto zu steigen, wegen der Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern besonders hoch. Die Polizei plant verstärkte Kontrollen, das Kuratorium für Verkehrssicherheit und die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt machen mit einer Plakatkampagne auf das Thema aufmerksam.

Alko-Unfälle

410 Alko-Unfälle gab es laut Kuratorium für Verkehrssicherheit im Vorjahr in Oberösterreich. Dabei wurden 532 Personen verletzt, elf getötet. Fünf Jahre zuvor, 2014, gab es 420 Unfälle mit 551 Verletzten und sieben Getöteten. Bei einer Beeinträchtigung von 0,5 Promille ist das Unfallrisiko doppelt so hoch wie im nüchternen Zustand, bei 1,2 Promille ist es zwölf Mal so hoch.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at