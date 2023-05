"Der Plan wird verworfen": Hallstatt lässt Touristen freie Sicht

„Was wäre, wenn?“ hatte sich die Gemeinde Hallstatt gefragt und den Bauhof beauftragt, zwei Zaunteile aus Holz zu liefern. In wenigen Metern Abstand zueinander wurden sie vergangene Woche aufgestellt. Dort, wo sich täglich Hunderte Touristen versammeln, um dieses eine Bild zu machen. Zwei Kirchen, der Hallstätter See und die Berge: Kaum ein Motiv in Österreich ist beliebter. Aber was wäre nun, wenn dieser „Fotopoint“ plötzlich keiner mehr ist?