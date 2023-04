Der Osterhase muss sich warm anziehen - es bleibt kalt

Regenjacke einpacken kann am Ostersonntag nicht schaden.

"Jackerl anziehen und auf trockene Phasen hoffen." Das rät Christian Ortner von GeoSpere Austria (ehemals: ZAMG) allen, die die österliche Nesterl- und Eiersuche am Sonntag im Freien planen. Aus aktueller Sicht werde es zwar wärmer als in den vergangenen Tagen - "aber nicht massiv warm", so der Meteorologe im Gespräch mit nachrichten.at. Er erwartet Höchstwerte im niedrigen zweistelligen Bereich.

Auch Regenschauer - im Mühlviertel und im südlichen Bergland sogar die eine oder andere Schneeflocke - sind zu erwarten. Die Schneefallgrenze liegt bei 800 bis 1000 Metern Seehöhe. Der Vormittag könnte aber trocken bleiben. "Im Raum Linz schaut es jedenfalls gut aus, dass es trocken bleibt", sagt Ortner. Eine Regenjacke einzupacken, könne aber am Ostersonntag generell nicht schaden.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich schon jetzt geeignete Verstecke in Haus oder Wohnung überlegen.

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger